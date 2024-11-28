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雪地驚險開車

巫嘉清

移民來美國五十多年，除了有兩年因外子在堪薩斯州的堪薩斯市（Kansas City）當實習醫生，我們都定居在北加州灣區（Bay Area）。

開車東奔西跑、穿州而行也超過五十多年，除了有一、兩次小小的被後車碰撞事故，蒙上帝保佑，都沒有出過大事，但曾經遇過一次開車的驚險經驗，讓我至今難忘。

兒子從就讀幼兒園到中學時期，都有一群好同學，我們這群媽媽自然而然也成為閨密，大家都想盡辦法，要讓這些孩子們的童年能過得盡善盡美，除了生日及所有節日都大肆慶祝，安排看球賽和假日旅遊更是不可少。

有一個媽媽在太浩湖（Lake Tahoe）有間大房子，可以住四家人，所以每年冬季，媽媽們都會帶著小孩們浩浩蕩蕩地前往太浩湖。我們住的灣區極少下雪，太浩湖能讓他們開心地上山玩雪、學滑雪，他們都很喜歡。

通常我們早上出發，中午時在普萊賽維爾（Placerville）吃午餐，再繼續上山去太浩湖。那天吃完飯後出城，我的車子才剛上路，還在最右邊的慢車道上移動，忽然碰到公路上的一塊黑冰（Blackice）。黑冰是一層很滑的薄冰，表面上看起來是透明的，車子碰上就完全無法控制，普通人會本能地踩煞車，但這是錯誤的方法 ，只會讓車子不停地打轉滑溜。

碰到黑冰時，我簡直嚇壞了，在不知所措、驚魂未定之際，發現車子已經溜過了左邊兩條快車道，衝出公路停在南北高速公路分界的草叢上；當時自己全身發軟，只能感謝上帝眷顧我，當車子不受控制溜滑時，幸好左邊兩條快車道沒有車子靠近，否則可能會發生重大車禍無法躲避。

跟在我車後面的朋友們，都差點在路邊停下來，驚魂未定大家都不敢再前行，決定退回普萊賽維爾去找旅館過夜，等次日雪融化後再繼續出發，小孩子們不知道危險，還抱怨當天不能抵達太浩湖開始他們的快樂假日。

當日的驚恐實在太難忘了，從此以後，我不敢在冰天雪地開車，也不敢搬到冬季會下大雪的城市居住了。

灣區 加州 堪薩斯州

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