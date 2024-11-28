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溫泉公園賞秋行

黃彥琳
伯克利州立溫泉公園大門口。（圖／作者黃彥琳提供）
伯克利州立溫泉公園大門口。（圖／作者黃彥琳提供）

無意中得知西維吉尼亞州（State of West Virginia）山區，在距離大華府都會區開車不到兩小時的地方，有一個伯克利州立溫泉公園（Berkeley Springs State Park），我和外子馬上興致勃勃地去一探究竟，還意外發現了絕佳的賞秋景點。

伯克利州立溫泉公園距離大華府不太遠，據悉這裡是美國唯一由州政府經營的水療中心，恆溫華氏七十四點三度的泉水，從山脊的里奇利砂岩（Ridgeley Sandstone）湧出，含有豐富的礦物質。

早在第一批歐洲移民發現這個溫泉之前，美洲原住民已將此地泉水視為醫療寶地，一七四八年喬治華盛頓（George Washington）作為調查小組成員，來查探此地溫泉，從此經常來泡溫泉。公園一隅有一個如浴缸大小的溫泉池，石牆上的牌子標示這是「喬治華盛頓浴缸（George Washington's Bathtub）」，以紀念此溫泉曾有的常客。

溫泉從山上流進公園，形成兩個大水池和一條長溝，不論是哪一個，水下都鋪著細細的白沙，清澈的水裡，有銀色的魚群悠遊其間，當地人說這是孔雀魚（Guppies）。水很淺，很多小孩甚至才剛會走路的小寶寶都到水裡走來走去。大人則坐在水邊泡腳，享受溫泉淌過足踝、魚群在腳邊穿梭搔癢的感覺。

若想泡溫泉，公園裡有兩個溫泉屋，我參觀其中一個「古羅馬浴場（Old Roman Bathhouse）」，裡面是一間間狹長型個人步入式溫泉池，半小時收費三十二美元。客人下水前，水溫會加熱至華氏一百零二度，有個婦女剛好泡完溫泉走出熱氣騰騰的水池，臉上因血氣循環順暢而紅光滿面，讓人印象深刻，兩個溫泉屋都需要事先預約。

來這裡除了免費泡腳，還可以免費取用礦泉水，「紳士泉屋（Gentlemen's Spring House）」有兩個可以輸出礦泉水的水龍頭，很多人都帶著乾淨容器來這裡裝滿礦泉水回家。若沒有帶容器，旁邊「古羅馬浴場」有販售一個一美元的一加侖礦泉水容器。我好奇地詢問一個正在裝水的老先生，這些泉水帶回去要不要先煮過再喝？他斬釘截鐵地回答我：「不用。」再問他喝這些水幾年了？他告訴我：「有五十年了。」

秋天到溫泉公園，一定要去附近的賞秋景點流連，從溫泉公園沿著九號公路往西開不到十分鐘，即到達「展望峰（Prospect Peak）」。這裡可以居高臨下，俯瞰西維吉尼亞、賓州和馬里蘭三個州廣袤的自然景觀。我們到訪時秋意正濃，整個山川河谷彷彿上了濃妝，美不勝收，令人不捨離去，難怪這裡被國家地理雜誌（National Geographic Magazine）評為「美國傑出的風景名勝之一」。

回到溫泉公園，順著五二二公路往南開，不到二十分鐘即到達「卡卡彭度假村州立公園（Cacapon Resort State Park）」。沿著公園主幹道往前開車約十五分鐘，可到達山頂觀景台，那裡有個立牌告訴遊客，「你幾乎到了天堂（Almost Heaven）」，從這裡可以鳥瞰西維吉尼亞、維吉尼亞、賓州和馬里蘭四個州的美麗秋色。

飽覽秋色又帶著免費礦泉水回家，溫泉公園賞秋真是不虛此行。

西維吉尼亞州 賓州 華府

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