我住在洛杉磯華人 聚集區的羅蘭岡（Rowland Heights），近期治安問題頗為嚴重，商家停車場的車輛被砸、住家被盜，已經不再是新鮮事。根據報導，盜竊事件遍布全美，而且盜竊犯有些是從南美洲不同國家集體入境，專門來偷竊，甚至專挑富有的亞裔 下手。

年初時，我和鄰居的家中接連被竊，不少居民陷入恐慌。我們前往警局報案，並將四戶人家被盜的監控影像完整地交給警方，以便他們進行分析與追蹤。結果警方要求我們組織一次守望相助會議，警民合作以利破案。

平常我每日在社區定時巡邏、撿垃圾，或幫上班族檢查庭園是否有失控的噴水系統。基於我在社區經營了二十三年的良好鄰里關係，因此我很快地動員了所有的好鄰居，大家與警方配合，成功舉辦了一場警民大會。

這次警民大會刷新了警察對華裔不團結的刻板印象，我們不僅展現合作精神，還對警方表現出極高的尊重與配合，警車隨即增加了在我們社區的巡邏次數。

社區也迅速成立了巡邏隊，十二名經過義警訓練的義工，分別在早、中、晚三個時段巡邏近三百戶的社區。巡邏隊的主要任務是在確保自身安全的情況下，向警方提供可疑人物與車輛資訊，警方會根據情況分析並做出適當的回應。

根據我們的經驗，最好兩人一組，一人悄悄地拍照，另一人開車，默不作聲地將可疑情況立即向警方報告。

我們希望每年都能持續舉辦警民大會，不僅能增進警民互動，也能聆聽警方的建議，例如家中是否需要備槍？如何分辨敲門者是不是偽裝成警察？

防盜除了靠警方執法，最重要的是加強鄰里互動，只要大家有責任感，小偷很快就會發現這個社區不好下手，我們希望能做到鄰居互動、警察行動、小偷別動的理想境界。