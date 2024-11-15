今年巴黎奧運 （Paris 2024 Olympics）開幕式獨具特色，二○六個代表團乘坐八十五艘船在塞納河上航行，創意新穎，是史上首次不在體育場舉辦的開幕式，不禁讓我想起二十年前遊巴黎的情景。

巴黎著名景點很多，我想介紹成立於一九一九年的羅丹美術館 （Musée Rodin），美術館位於巴黎榮軍院（Les Invalides）東側僻靜街道上，以及巴黎市郊上塞納省（Hauts-de-Seine），博物館 內共展示六千六百件雕塑、八千張素描、八千張舊照片和七千件藝術品。

奧古斯特．羅丹（Auguste Rodin）被視為「現代雕塑之父」，生前就在美術館前身生活、工作，目前這座建築陳列著羅丹的雕塑創作。法國人把羅丹視為國寶，他過世後，法國政府把這棟房子和院落買下來，當成羅丹美術館。

羅丹著名的青銅雕塑「沉思者（The Thinker）」就在院子右側，描繪一個坐在岩石上的壯碩裸體男性形象，他俯著身、右手肘放在左大腿上，右手背支撐下巴，顯露著深思的姿勢。我站在雕塑前，思考這尊雕塑為什麼如此有名？我發覺雕塑身體健壯、軀體發達，像一個勞動者，不像一般人所想那樣是文質彬彬的思想者，也許他正在痛苦地思考生活和人生，探究如何改造社會。

不遠的草坪上有一尊立像，走近一看，原來是「人間喜劇（La Comédie humaine）」的作者巴爾扎克（Honore de Balzac）。他是一個天才勤奮的作家，一八四一年巴爾扎克制定了一套宏偉的創作計畫，決定寫一百三十七部小說，他完成了九十一部。

巴爾扎克是法國現實主義文學成就最高者之一，作品無情地揭露社會的不公和黑暗，塑造這樣一個作家，一般人的想像應該是伏案專心寫作，可是羅丹卻奇怪地讓他披了一件睡衣佇立在那裡，鬚髮蓬亂，微昂著頭。

夜深了，巴爾扎克還睡不著，他在想什麼？他在看什麼？他想說什麼？這尊雕塑似乎在告訴人們，巴爾扎克看著這不公平的花花世界，他睡不著；他好像在喃喃自語說：「我要用我的筆揭穿這世界的虛偽。」羅丹不愧為大師，如果他把巴爾扎克塑造成伏案寫作的形象，就體現不出巴爾扎克這種精神。

院子左側陳列著羅丹的大型作品群雕「加萊義民（Les Bourgeois de Calais）」，加萊（Calais）是法國西北部的海濱小城，在它被英軍占領後，一些加萊居民自願當人質，以拯救受戰火煎熬的同胞，作品就是表現義民的精神。

按一般人想像，這些人就是視死如歸的英雄，應該充滿英雄氣慨。可是在羅丹的這件雕塑作品中，六人之中有人表現猶豫，有人流露痛苦，有人顯得悲傷，完全不像一般人心目中奮不顧身的英雄形象。實際上，我想羅丹就是想透過這個作品，讓人們感受到戰爭帶給人民的災難，使人們痛恨戰爭，譴責那些發動戰爭的狂人。

最後我在一間房間看到羅丹畫像，寬廣的前額顯示了大師的睿智，長長的鬍鬚表現出大師的倔強，而那雙炯炯有神的眼睛，似乎看透了當時社會中的一切。難怪大師作品含有如此深刻的思想，留給世人極大的啟示，這就是我要記敘羅丹美術館的原因。