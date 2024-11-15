生活中常有許多的人與事，值得大家深思，日前有件事發生在新澤西州 （New Jersey）中部的一家Costco 大賣場，讓我有些收穫。

這家Costco平日總是門庭若市，人潮川流不息，停車場往往一位難求。Costco能夠如此吸引顧客，除了貨源豐富、價格公道、提供各類食品試吃，最為顧客稱道的是常有令人驚喜的快閃打折。此外，店家更提供信譽卓著的退貨保證，這應是大賣場為了爭取會員而做出的讓利舉措。

抖音 （TikTok）日前瘋傳一名美國婦女的退貨影片，稱其將使用兩年多的沙發，退還給Costco而引起一些爭議；然而店家的退貨政策，對於大多數產品並未規定需要在指定時間或特定條件下才能退貨。一些有正義感的人，紛紛指責該女子厚顏自私，而且濫用店家的退貨政策，令人不齒。

最近有一天，一名好友與我在Costco偶遇，我提及剛剛在冷凍櫃看到蝦餃大特賣，原價是每盒十五美元，現在有五美元的折扣。朋友以驚訝的語氣說道：「每盒十五美元已經算非常便宜了，我前幾周才買了六盒，買貴了，真是可惜。」

我提出建議：「那麼何不向客服部門要求調整差價？」於是朋友回到他的推車上，找出購物收據。他去到櫃台，跟客服員要求為那六盒蝦餃做價格調整。不料客服小姐用禮貌的態度說：「對不起，您購物的日期是三十二天之前，本大賣場價格調整的政策僅適用於三十日之內的交易，因此，無法為您調整價格。」

身旁有一名好心的顧客聽到了對話，便對朋友說：「何不將您買的東西拿回來退貨？」朋友說：「沒有東西可退了，因為蝦餃都已經吃完了。」

另一名陌生的顧客在一旁插話說：「您可以去冷凍庫拿新鮮貨品，以目前打折的價錢買下來，再要求客服部門用原價退貨。」朋友聽了覺得頗有道理，便到冷凍庫拿了十二盒蝦餃放入購物車內。結帳後，拿出六盒蝦餃與當初原價購買的收據去進行退貨。

櫃台的客服小姐還是以非常禮貌的態度說：「如果您堅持要退掉這些冷凍食品，我很樂意為您服務，予以退款。不過我想讓您知道，本公司對於新鮮蔬果與冷凍食品的退貨政策，是必須將這些食品丟棄而不許上架重賣。因此，本公司的讓利舉措，將會使本大賣場蒙受損失。」

朋友聽到後，頓時百感交集，覺得好像做了不道德的行為，立刻決定將蝦餃收回，不退貨了。我問朋友為什麼會做出如此決定？朋友解釋說，喜歡貪小便宜是人人皆有的心態，但是他很喜歡這家大賣場，所以不希望以過度貪婪的行為，去嚴重損害商家的利益。

朋友說，若是大家一切都為了私利而為所欲為，就會造成天下大亂，如果損失太多，最終落得倒閉關店，反而變成大家的損失。朋友的話讓我深有同感，真佩服他的眼界與氣度。