在海德莊園紀念品商店購買的中國花瓶。（圖／作者孫青提供）

二○二二年早春，朋友驅車帶我去紐約古柏鎮（Cooperstown）的海德莊園（Hyde Hall）參觀，那是十九世紀初，紐約政府官員喬治·克拉克（George Clarke）建造的私人官邸。然而，當時遠在中國的親人正受疫情封城 之苦，我對眼前的景象提不起興趣，朋友安排了行程，我只是默默地跟隨。

那天，我們在莊園附近的一家紀念品商店外等候講解團，然後穿過小橋前往莊園。參觀完畢後，我們再次回到商店細細瀏覽。

剛進店裡，我便感受到這家小店的獨特，店內陳列著許多十九世紀的古舊書籍、雅致的西式陶瓷杯子，以及高雅的女士流蘇禮帽等，所有物品都散發著古樸的魅力。然而我的目光卻被角落裡的一個藍色掐絲琺瑯花瓶，給深深地吸引住了，它顯然是一個中國花瓶，底色湖藍，瓶口和瓶底飾以深藍色邊襯，中間是掐絲琺瑯工藝製成的並蒂蓮花紋。

藍色花瓶的瓶身上有八朵蓮花，蓮莖彎曲各具姿態，色彩豐富非常優美，瓶身形狀如觀世音手中的玉淨瓶，彷彿能洗滌世間的貪癡嗔。

我與這個花瓶的相遇彷彿命中注定，它靜靜地立在異國的角落，如同一個穿著青花旗袍的少女，脫俗又高雅。我被花瓶深深地吸引，毫不猶豫地將它買下，朋友在回家路上感嘆：「這花瓶確實漂亮，妳應該去鑑定一下它的價值。」我淡然一笑：「不論價值如何，中國人有個說法叫緣分，一見到花瓶，我就覺得它屬於我。」

回到家後，我迫不及待地為花瓶插上一支粉色康乃馨，並將照片上傳至微信 朋友圈，朋友們紛紛點讚評論，但是竟然又有人建議我去鑑定花瓶的價值。出於好奇，我將照片發給幾家拍賣行，然而鑑定結果卻讓我有些失望，專家告訴我，花瓶底部曾被更換，難以確定具體年代和創作者，若僅憑瓶身判斷，它不過是一個民國初年的仿古花瓶，價值也僅幾十元美金而已。

儘管如此，我依然對這個花瓶充滿感情，不僅洗滌心靈，這種對美好物品的欣賞與共鳴，已然超越了花瓶的實際價格。

我將花瓶放置在房間最高處，視如珍寶，母親多次囑咐我，回國時務必將它帶回。由於疫情，我不得不在美國多留一年，花瓶也隨我搬入新居，依舊被奉為上賓。臨近回國，行李過多，我最後決定將部分物品隨身攜帶，包含這個花瓶的其餘物品，都透過物流寄回中國。

回到中國後，在物流送達的行李中，我竟然發現花瓶不翼而飛，衣物、鞋子、書籍都還在，唯獨少了花瓶。我猜想，也許是它的美吸引了某個人，導致它從我的箱子中失蹤了，想到這，我不禁回憶起與朋友談論緣分的那天，心中不禁黯然，難道我與這個花瓶的緣分如此短暫？

正當我感傷時，意外的驚喜降臨，幾個月後，我在整理衣物時，觸碰到一個硬物，掀開一層衣服來看，那熟悉的藍色掐絲琺瑯花瓶靜靜地躺在那裡。原來為了防止運輸損壞，我曾細心地將它包裹在衣物中，之後卻因焦急而忘記了。

看到花瓶完好無損，我的心中湧起難以言喻的喜悅，緣分果然是如此奇妙，我與花瓶的緣分未盡，而是經歷了一次小小的波折，變得更加珍貴。我將花瓶重新放回「高閣」，繼續守護這段獨特的緣分。