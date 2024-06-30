耳邊傳來「就是和你一起慢慢變老」的歌聲，這是台灣藝人趙詠華二十五年前所演唱的「最浪漫的事」，如今時間一晃，我已從四十歲的不惑之年，變成耄耋的老頭，能夠伴隨我一起變老的最浪漫的事，大概只剩下無遠弗屆的網路，以及世界日報的藝文副刊吧！

我住在南加州 河濱郡的一個小鎮，天天天晴，想當一個萬中選一的老人嗎？讓我們自己慢慢細數有沒有長壽百年的那個命？長壽又健康是每個人的願望，想要健康的生活，必須生活能夠自理，才會有幸福的老人生活。

我一向都很聽醫生的話，家庭主治醫師每次為我做年度身體健檢，都是安全過關，但過去連續有兩年的時間，卻約不到他來為我做體檢。其中一個代為檢查的專科醫生，他建議我，每天都應該喝足夠的水，否則如果喝水不夠，不僅容易便祕 ，也會影響腎臟功能；他並建議我適當地吃微量的降膽固醇藥物。去年另一個代班醫生則說，年紀大了，除了吃維他命D，也應該吃一些預防骨質疏鬆的藥，即使我的骨質疏鬆情況並不嚴重。

我聽了建議，胡裡胡塗連續吃近兩年的藥，儘管只是微量，但各項指數並沒有大幅好轉，上網查詢竟發現，這兩樣藥物都會有副作用，一個傷腎，傷腎可能會導致終生洗腎；另一傷骨髓，傷骨髓則是不能拔牙或是植牙，不可不防。

想要過健康的晚年生活，我個人認為有九個指標，第一個指標是要善待自己的老伴及已剩下不多的老友，要多與自己的兒女，尤其是孫輩們玩在一起。詩經上有一句傳誦已久的名句「執子之手，與子偕老」，雖然原意是形容戰友情同手足之情，但用在與老伴或是老友之間的相處，道理也可相通的。

第二個指標是良好睡眠品質，充足的睡眠是必需的，但水喝太多，一定會常上廁所，但頻尿現象也許只是老人家膀胱無力的症狀，心中無雜念，喝口水後繼續呼呼大睡，一樣可以一睡到天亮。

第三個指標是良好的飲食，飲食與營養必須掛鉤，才不會顯得老態龍鍾；營養的補充與肌肉骨骼正常運作息息相關，所謂樹老先根，人老先腿，每天持之以恆健行一小時，絕對有益。

第四個指標是最好沒有慢性病，不需要天天服藥，任何藥物都是雙面刃，必須查一下它的用量及副作用等。

第五個指標是穩定平和的情緒，因為百分之八十的疾病都與情緒有關，尤其是糖尿病與高血壓 等。

第六個指標是要有自己的興趣與愛好，例如下棋、打麻將，或是從事閱讀及寫作，甚至像我自學小提琴一樣；臨老習琴不是一件難事，懂得如何把五線譜轉成簡譜，能夠跟著旋律慢慢哼，拉一首簡單優美的小夜曲，或是為家人拉上一曲生日快樂歌，其樂融融。

第七個指標是要擁有自己的房子，千萬記得這個觀念，你的房子永遠是你兒女的房子，但你兒女的房子，卻永遠不會是你的房子。

第八個指標是要有足夠的老本可以養老，要記住你現在花的每一分錢，都是為你的子女而花，留下一大筆遺產給他們，所為何來？

第九個指標是行動要穩健，必須預防跌倒，平常不該開車時就少開車，免得出了車禍誤人又害己。邁入老年沒有激情，只是讓我們一起慢慢地變老，豈不是也是一件最浪漫的事。