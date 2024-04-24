筆者創作的「健身歌」。（圖／作者余榮錦提供）

我退休後，沒了工作壓力，開始輕鬆自在生活，但我不能讓自己懶懶散散、無所事事，於是我開始訂立每天的作息安排。

每天早上六時三十分準時起床，刷牙洗臉，喝杯溫水清清腸胃，就到公寓樓下慢跑十分鐘。然後做二十次俯臥撐、六次引體向上，接著做早操、打太極拳，所有早運約一小時。

大約八點吃早餐，然後看報紙、看書，在電視上學英文，中午準備午餐，飯後不午睡，繼續看書、看電視劇。下午四時三十分在家裡的地板上爬行十五分鐘，爬行是一種好的有氧運動，能鍛鍊臂力，以及增強心肺功能；爬行後心跳呼吸加快，渾身發熱出汗，比慢跑更省時見效。晚飯後散步半小時，洗熱水澡後看微信 ，晚上十時三十分上床睡覺。

我一個星期有三天去老人活動中心，早上七時十五分就有車子接我去，到中心後我照樣跑步、做早操、打太極拳。吃過早餐後，我就和朋友打乒乓球，中心有很多適合老人的活動，例如唱歌、跳舞、打麻將、學英文、做運動以及下棋等。

醫務人員會為我們量血壓和測心跳，社工會為我們解決日常生活的問題，和其他老人聚在一起時，大家經常閒話家常。上午十一點開始有Bingo遊戲，十二點吃午餐，餐後司機送我們回家。

此外，我經常去洛杉磯羅斯密圖書館 （Rosemead Library），那裡環境寧靜舒適，進了圖書館，就像進了一座知識寶庫，身在圖書館，能知天下事。我愛看報紙和雜誌，了解世事人情；愛看養生保健書籍，增加健身常識；更愛看名人傳記，從中汲取人生的智慧和力量。

星期六女兒會帶兩個外孫子女來探望我們，我們會陪伴他們玩遊戲，教他們寫字和算數。有時候我們會一起到酒樓飲茶，有時候女兒會帶一家人到兒童遊樂場。星期日我會參加教會聚會，和教友一起唱聖歌、聽傳道、參加節慶活動，享受豐盛的午餐。

日前女兒載我和太太去拉斯維加斯遊玩，從我們家到賭城 有四小時車程。賭城的夜景真美麗，我們拍了很多相片，也到賭場小賭怡情。我們在酒店住了一晚，第二天早上到酒樓飲茶，然後開車回家。

我對音樂很感興趣，喜歡聽悠揚動聽的歌曲，興致來時也會作一些歌曲自娛自樂。最近創作了一首「健身歌」，每當我早上晨運或晚上散步時，都會唱起這一首歌，身心倍感舒暢。