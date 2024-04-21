有一年聖誕節 ，我獨自飛往夏威夷 度假，等待老公隨後趕來。趁老公尚未到達之際，我獨自用餐，不必顧忌他人，心中立下決心，少吃碳水化合物，多食蔬菜和水果，以維護健康並減肥。

來到這人間天堂，處處美食誘人，但我還是決定好好管住自己的口腹之欲，在這麼美的度假勝地，若因發胖而走得氣喘吁吁，那就太對不起夏威夷的魅力了。

有一天，我前往Ala Monda購物中心的美食廣場，各式攤位林立，我轉了一圈又一圈，日式拉麵飄著肉香、道地夏威夷特色美食香氣四溢，還有韓國烤肉、菲律賓美食、泰國 料理、中餐春捲等，如此多的美味，究竟該選哪一種？

心懷「少吃米飯和麵食」的信念，我站在每個攤位前停留片刻，內心輕敲著鼓，然後轉向下一個攤位。幾個回合下來，內心的鼓有些不耐煩了，到底要吃什麼？最終我的腳步停在韓國冷麵前，心想這是我小時候喜歡吃的冷麵，那種味道和麵條的口感，太讓我想念了，而且能在夏威夷品嘗到韓國冷麵，機會難得；另一個聲音卻在心裡警告自己，這是含有碳水化合物的麵食，內心又掙扎幾回合，最終味蕾占了上風，管他的，今天先不考慮碳水化合物了，健康飲食留待明天再說，結果我點了一大碗韓國冷麵。

一個印度裔服務員一直在看手機，我點餐後等了五分鐘，他才慢吞吞地開始準備。他將冷麵撈起，稍微在熱水中泡了一下，然後將碗推給下一個工作人員，那個人接著往碗裡舀了一瓢湯，再抓了幾款肉和幾塊蘿蔔，韓國冷麵就完成了。我滿心期待地嘗了一口，哎呀！與想像中的味道大相逕庭，完全找不到熟悉的味道，內心極度失望。

興致勃勃地挑選了半天，結果還是選擇了碳水化合物，但這碗麵卻絲毫提不起我的興趣。儘管不好吃，我還是強忍著吃下了整碗麵，可吃下的不是冷麵，而是一肚子的失望。

食物吃得不舒服，心情也跟著不舒暢。離開美食廣場後，抬頭看見了ABC商店，我需要購買牙膏，於是走了進去。環顧四周，竟然發現了日本麻糬，味蕾再次蠢動，今天肚子太委屈了，安慰一下自己吧！於是，我隨手挑選了幾個麻糬。

離開商店後，我立即吃掉了一個麻糬，一口咬下去，香甜撲鼻，口感極佳，揮去了心中的鬱悶。吃完一個後，我再接再厲，連續吃了五個麻糬，明明不想吃太多碳水化合物，但這天偏偏吃了冷麵和麻糬，究竟是怎麼一回事？

心理學中有個現象叫做「逆向心理」，即是當我們強烈希望避免某事發生時，反而增加了它發生的可能性，這或許與注意力、期望和行為的複雜互動有關。我那天真切地體驗了一次「逆向心理」。

記得有一個北京姐妹，當初在尋找伴侶時，她為自己立下了兩個原則，一是不找家裡住在農村的，二是不找兄弟姊妹多的。然而最終她嫁給了一個來自農村的丈夫，而且他有十一個兄弟姊妹，可見得「逆向心理」無處不在。