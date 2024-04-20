七歲的兒子鋼珠想法特別多，五分鐘就能編出一部電影，經常開口便是：「想像一下……」他的想像時而令人思考，時而逗人發笑。

有一次他對我說：「媽媽，想像一下，如果我是國王，我會要求每個居民每年只能說固定數量的話，要是誰在年底之前把話說完了，就得為國家加倍當義工。」我拍手稱讚，看來孩子知道惜字如金，這世界上能言善道的人太多了，真正寶貴的是勤奮做事的人。

還有一次鋼珠問我：「媽媽，想像一下，如果我生出來就有穿衣服，妳會說什麼？」我想起鋼珠喜歡的短視頻博主有句口頭禪：「Oh man（天啊）！」於是我就回他：「Oh man！」鋼珠小嘴一噘：「哼，這句話是妳看了我的短視頻才學會的。」我笑個不停：「鋼珠啊！你以為『Oh man！』這句話以前不存在嗎？」

鋼珠想要個弟弟，時不時念叨：「想像一下，如果我有個弟弟，我就能和他一起玩。」我說媽媽年紀大了，生不出來了。他說咱們領養一個，我嘆氣：「養不起啊！要不然等你長大以後，有錢了自己多要幾個？」鋼珠面露難色，雙手比畫出一個雞蛋 的形狀：「我不會孵孩子，怎麼辦？」

日前鋼珠不小心跌倒，把腿磕破了，我幫他上藥時，他咕噥著：「想像一下，我需要長出什麼樣的皮膚，才不會摔傷呢？」我接話：「你要有銅頭鐵臂才行。」他說：「銅頭鐵臂不一定最結實，我想變得像絨毛玩具一樣軟，這樣無論從多高的地方掉下來，都能安然無恙。」我朝他豎起大拇指，鋼珠不按常理思考，悟出了「以柔克剛」的道理。

我在育兒方面比較佛系，不想給鋼珠太大壓力，也沒有像有些家長把孩子的日程表排得很滿。周末時，我們一般會在家裡放鬆，吃零食、玩遊戲、看電影，或者各幹各的事。我因為上班忙，常感到睡眠不足，所以周六和周日都會午休很久。

有一天下午我剛睡醒，鋼珠跑來跟我說：「想像一下，如果妳是個亞洲媽媽……。」我聽了大驚：「你覺得我不是亞洲媽媽？」他搖搖頭：「我看了一個短視頻，是孩子們在比較亞洲媽媽和西方媽媽的區別；大家都說亞洲媽媽嚴格，西方媽媽溫柔，我覺得妳一點也不厲害，不像亞洲媽媽。」

我接著問鋼珠：「那你覺得我像西方媽媽？」他想了想說：「妳總體而言挺溫柔的，可也不像西方媽媽，我覺得妳是懶媽媽，妳像無尾熊，每天要睡400個小時。」

我聽完後哭笑不得，原來我給了他非常愛睡覺的印象。