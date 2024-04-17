有一個周末，我們很早就到北加州 都柏林歐化中心的一家台灣小吃店用餐，期間看到老闆進進出出到店外看熱鬧。我注意到外頭有人群聚集，不像正常狀況，付完錢想回車上和小狗相會，但已經來不及了，一名警員走過來不讓我們到後面的停車場，要所有人都到前面廣場等待。

此時上空有直升機盤旋，聲音轟隆隆作響，我意識到警察正在抓嫌犯，大家都動不了。來美國四十年了，平日看電視報導的逮捕行動，活生生地在眼前上演，我擔心待在車上的小狗受到驚嚇，卻無可奈何，只能焦急地等候。

接下來我們就被困在歐化中心前的廣場空地，群眾三三兩兩聚集，能走開的人就離開了，車子停在前面停車場的人陸續被放行，剩下的就是車子停在建築物後方的人，大家繼續等待，看警方什麼時候才會結束對峙。百般無奈之下，我們依舊擔心小狗的安危，也不知到底發生了什麼事。三個小時後，我們終於可以回到停車場，卻驚訝地發現右前方的車窗玻璃碎了一地。

看到三、四輛車擠在一起，我們的車停在旁邊，可能是受流彈波及打中車窗，幾個警員忙著寫報告和給名片，要我們自己去洽詢。小狗見到主人回來非常開心，我們不知道牠是否受到驚嚇，車子裡的地板都是碎玻璃，有警員已略做清掃，但還是有小碎片卡在角落。確定人和狗都安全後，我們趕緊開車回家了。

星期一向保險 公司報備，對方說自付額二百五十美元，找人來修理換新車窗花了三百五十六美元，和警察局聯絡，又撥了幾通電話，轉到一個部門，對方叫我填一個表格，附上相關資料後寄回，會幫我們申請補償。

一場虛驚告一段落，看著小狗賣萌裝可愛撒嬌，但願牠沒有「創傷後壓力症候群（PTSD）」。小女兒怪我們出門幹嘛帶著狗，我家老爺說：「小狗在家很無聊。」經過此事我得好好反省一下。