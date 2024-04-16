我在洛杉磯 開中醫診所行醫三十多年，診所位在聖費南度谷（San Fernando Valley），病人絕大多數都是白人，亞裔 很少。幾十年來看診遇到很多尷尬的情況，我常常提醒自己，每個人都有自己的想法，不要太去追究為什麼會這樣。

一個人從頭到腳共有數百個穴位，中醫針灸在每次望舌打脈、檢查診斷之後，就開始給病人針刺治療。

一名患長期頭痛的女病人來看診，我請她躺在診療床上接受治療，但病人堅決不要躺下，我問她為什麼？病人回答說：「我剛剛才在美髮店做完頭髮，一躺下就會把我的頭髮弄亂了，這可不行。」我只好把診療床搖上來，讓她斜坐在床上，這樣就不會壓到她的頭髮。但當我要用酒精消毒她頭頂上的百會穴時，病人又不願意接受，直說酒精會傷了她的頭髮以及髮型，我暗暗叫苦，只好放棄。

二月的一個星期三，一名六十多歲的白人婦女來看暈眩毛病，我檢查後就開始幫她針刺治療，先用肢體穴位，最後針灸頭部穴位。我看到病人雙眉之間的印堂穴有一團煙灰，我也沒多問，就以酒精擦拭，然後拿針刺了印堂穴，病人什麼話都沒有說。

走出診療室後，我感到有點奇怪，就問前台助理：「為什麼那個女病人的兩眉之間有煙灰」？助理告訴我，今天是聖灰星期三，是天主教的紀念日，教徒在教堂接受牧師的聖灰點賜在雙眉之間，以祈求平安。

我聽完後覺得很對不起病人，回到診療室後，我先向病人對不起，因為我的無知把她的聖灰給抹掉了。病人告訴我沒有關係，她還是希望得到應該有的治療，這個病人就很明白，什麼才是更重要的事。

有一名衣著得體的律師來到診所，穿著熨燙平整的襯衣，戴著顏色相配的領帶，筆挺的西裝褲配上合身的西裝外套，腳上踩著鋥亮的黑皮鞋，他因為腰腿痛前來就診。

我詳細檢查後，要求病人俯臥在診療床上治療。病人說不行，因為他下午要見客戶，趴在床上衣服就會有皺褶了。我說可以脫掉衣服，換上一次性治療衣，病人嫌麻煩不願意換，我只能吿訴他，那我就沒辦法幫他針灸了。

病人不得已換了治療衣，幸好在治療完後，病人站起來，他告訴我，他的腰腿痛已經減輕了百分之九十，並開玩笑地說：「總算值得我換衣服啦！」

很多女性出門都要化妝，一名中年婦女罹患顏面神經癱瘓，症狀非常明顯；針灸需要針刺臉部的經穴，病人拒絕我針刺臉上的穴位，理由有二個，一是酒精消毒會破壞她的妝容；二是針刺可能在臉上留下瘀斑，她以前在臉部注射肉毒桿菌就有過瘀斑。我耐心地勸告病人需要針刺臉上的穴位，效果會更佳；病人問我能保證不留瘀斑嗎？我當然不能保證；病人要求我用身體其他部位的穴位來治療，我只好選用遠端穴位，心裡感到很無奈。

白人女性有很多人天生體毛多，有的女病人不要我針刺腿上的穴位，理由是「昨天忘記刮除腿毛了。」我就直接告訴她們：「我是醫生，我根本不在乎腿毛；我需要的是找到腿上適當的穴位，來解除妳的病痛，腿毛根本不會影響我的選穴治療。」

最讓我費解的，是一個在大醫院工作的放射科醫生，因頸肩痛來就醫，提出的要求是不要用酒精消毒皮膚。我聽到後十分困惑，我問她為什麼？她說不為什麼，「我就要想不消毒就直接扎針」；我問是否對酒精過敏，我可以改用雙氧水，她也拒絕。

我告訴她，在加州 中醫針灸執照要求一定要消毒皮膚再做針刺，如果不讓我消毒，我沒辦法幫她治療。她畢竟是醫生，冷靜地對我說：「我可以簽免責聲明。」我只好寫了一份「免責聲明」讓她簽了字。這名醫生總共治療了五次，我很幸運，什麼意外都沒有發生，但至今仍不明白為什麼她不要用酒精消毒皮膚。