日前從印度 洋上的島國斯里蘭卡 （古稱錫蘭）旅遊歸來，這是好友泰籌畫的十二天自助遊，旅途中有驚喜也有波折，一些奇特經歷令人難忘。

以前去過印度、緬甸、柬埔寨等東南亞 佛教國家，進入廟宇前，都要脫鞋脫帽以示尊重；但是這次參觀斯里蘭卡廟宇，在大院外牆門前，就必須脫鞋才能進入，所以我們光著腳踩沙地、草地還有小碎石地，過程有些辛苦。後來看到當地少女竟然手拎著高跟鞋，光腳爬山，這才恍然大悟，原來當地人早就習慣打赤腳走路，而我們步步小心，穿回鞋子時，腳底還在發熱，就當接了地氣，做了一次腳底按摩。

參觀斯里蘭卡那麼多佛寺，碰上了兩場特別的法會，有一場法會是在聖牙寺，寺內供奉了一顆釋迦牟尼涅槃後的臼齒舍利，在華燈初上時，隨著一眾全身白服的善男信女進入內寺，等待佛牙神龕小門開啟，說是望上一眼，也被祝福，供桌上舖滿鮮花，此地信徒以馨香為獻，佛門滿芬芳。另一場法會是在旅途最後一天，去參觀可倫坡（Colombo）一座歷史古寺，見著白服的小朋友們由鼓樂前導，集坐在臥佛前，跟著法師梵唱，從小就受佛法薰陶，我們一路上感受斯里蘭卡淳厚的民風。

好友泰安排的行程中，有一天是坐火車穿過山區到下一個駐停的城市，這是一段觀光性質的火車遊，她在網上一直無法訂到對號座位，原本打算放棄，但我們的包車司機兼導遊，要我們稍安勿躁，說他有辦法拿到票。

第二天一早出門時，導遊接到電話說火車半小時後進站，大家急忙趕去車站，他叫我們噤聲，指了旁邊站著的三個當地人，要我們記得認他們服裝顏色。火車來了，大家又搶又擠地忙上車，原來是那三人先從窗口爬入，幫我占了兩排六人對座，這就是導遊為我們買到的黃牛慢車票。我看火車站等車的外國人，大概都是如此行事，只是看黃牛夠不夠牛，能否占到座位。火車快飛，越過高山，穿過隧道，遠望茶山，近觀農舍，因為搭車的周折，這還真是一段有趣的諜對諜火車觀景遊。

去斯里蘭卡之前關注天氣預報，一看每天有雨，所以傘具雨衣都裝備齊全。有一天下午，安排了爬山健行，可惜那天走到山頂時，雲霧繚繞，什麼景也看不到，可是下起豆大的雨點，倉皇下山到停車處，沒想到驚悚時刻才開始。車前導遊兼司機從腳背拉出一隻像蚯蚓一樣的軟蟲，我們都尖叫起來，因為身上衣服全濕，又被蟲驚嚇，另一火車九拱橋景點也不去了，大家準備回旅館。

在車上時，朋友佩突然大叫開窗，窗一開，佩丟出一樣東西，原來有一隻黏在她小腿上的蟲，被丟了出去，此時大家都被嚇得檢查褲腳和鞋襪，回到旅館後，趕緊從上到下清洗一番。過一會兒，泰來詢問有沒有止血貼？才知瑛回來後，又發現兩隻蟲已爬上大腿，把蟲拔掉後，傷口流了不少血。大家上網一查，這是斯里蘭卡山蛭，生存在熱帶雨林，正是我們所在之處，剛好碰上大雨，山蛭就活躍起來。還好第二天即離開雨林區，佩的傷口過了兩天也慢慢地結痂了。

有一次入住一家民宿，每個房間窗外都有一方荷花池，布置得頗有禪意，但洗了兩晚冷水澡，還好天氣熱，不覺得冷。等到了下一站，住進一家大旅館，洗澡仍無熱水，而室友要洗澡時，才發現浴室外有一個熱水的開關，必須先按下開關，才有熱水，只怪自己沒留意。

我們也參加了好幾個不同國家公園的野生動物導覽遊，斯里蘭卡水澤地多，有三百多種鳥類，而國家公園到處可見開屏的孔雀，讓我們拍照。大象看了不少，可惜一直沒看到花豹，有點遺憾。