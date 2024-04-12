前一陣子，看了劉少勇先生於二月十四日在家園版發表的大作「流浪漢的分享」，頗有感觸。記得以前常開車，到北卡 杜倫（Durham）附近的新希望公共購物中心時，都會看到一些無家可歸的人在路旁乞討，有的人攜家帶眷，帶著年幼的孩子；有的人在寒冷的冬季裡，只穿著單薄的衣服；更有些人是坐著輪椅，行動不便。

我看過有人給錢，給冬天保暖的衣物，更有人給食物。通常我都是給一些零鈔，想說他們或許可以買個漢堡或麵包來果腹，但友人說，他們都是好吃懶做，不去找工作。我覺得或許是環境所迫，說不定幫助了這一次，他們便可以度過難關，重新再站起來。

有些慈善機構，例如聖裘德兒童研究醫院（St. Jude Children's Research Hospital）、德罕救援團（Durham Rescue Mission）或紅十字會（Red Cross）也是一個捐款的好去處。德罕救援團有時會提供救援對象的近況報告，應該是滿值得信賴的機構。

從前外子是博士生與博士後研究時，也曾受到他老闆的照料與幫忙。他的老闆Dr.French為人非常好，每次老公生病請假時，總會慰問他。

記得有一次，兒子因上課後安親班（Afterschool Programs），老師要他做騰空後翻，結果他摔裂了手腕。當時我上全天班，下班後去接他時，才知發生意外，便告知外子，趕緊帶兒子到急診室，醫生幫他打止痛針與固定裂骨時，他放聲大哭，我見了也跟著掉淚。

後來我便把工作辭掉，專心在家照顧小孩，這樣我就可以每天開車接送孩子上下學，他們就不用去安親班了，也不會擔心再發生意外。那時當Dr.French得知此事，就特意幫老公加薪，如此一來我便可安心待在家中照顧小孩。

Dr.French也是外子的老師，是小兒科醫生，也是生物系教授。他德高望重，非常和善可親，可算是我們家的貴人。外子從博士生、博士後研究直至助理教授，受到Dr.French一路照顧提拔，很感激能遇到一個願意幫助我們的人。我每年都會寫聖誕卡片給他，祝福他聖誕快樂。

其實人生的旅途中，不可能天色常藍，常晴無雨，總會遇風雨或高山阻擋，每個人都會有挫折，困難與跌倒時，若有人適時拉一把讓我們再度站起來，那真的是很好的際遇。每個人對社會應該多一些關心，這個世界也應該會多一些溫暖與溫度。