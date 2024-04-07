七十多歲的薇，踏遍世界上百個國家，即便在巴黎、羅馬、雅典和里約熱內盧，這些小偷隨時出沒的大城市，她也是毫髮無傷地來去自如。不料在她每年報到的拉斯維加斯（Las Vegas），錢包竟被偷走了。

薇和女兒是忘年交，去年聖誕前我們到達賭城 的第三天，她也如期前來，竟住同一旅館。我們正準備去看大衛考柏菲（David Copperfield）的魔術秀，薇打電話來說：「我的錢包被偷了。」女兒急忙去了薇的房間，帶上我迅速從銀行取出幾百元現金，取錢時我左右觀察，深怕被小偷盯上。我們在薇的手機裡，將Uber和她的信用卡 綁定，確保薇往後幾天的出行和用餐，無後顧之憂。

原來，薇下飛機之後先去餐館，吃完起身經過附近餐桌時，看到地上有一支手機，她對著滿桌的男人說：「誰丟了手機？」然後她迅速離開。十幾分鐘後，她在星巴克買咖啡時發現，斜挎的小背包拉鏈已被打開，裡面的錢包、駕照 、信用卡和不多的現金，全部沒了蹤影。薇懷疑是那支奇怪的手機分散了她一貫警覺的注意力，讓扒手在幾秒鐘內得逞。

薇的先生熱愛魔術，生前專門來拉斯維加斯學過幾招，為了緬懷曾經的美好歲月，薇每年聖誕節前都會舊地重遊，不料在熟門熟路的賭城，成了扒手的犧牲品。

扒手效率極高，得手薇的錢包後，迅速將四張信用卡拿去單軌車站刷卡，結果戰績不佳 ，只有一卡盜刷成功，但才剛買了二十美元車票，該卡便被薇取消。其餘失敗的三卡不能說扒手不能幹，而是薇太聰明了。薇平時早已設定好，一卡用來上網購物，一卡用來在銀行取錢，一卡有特殊用途。小偷自然不知其中奧祕，薇除了遺失駕照和給信用卡公司打一通電話外，其餘並沒有太大的損失，只是感覺極差，好像吞了一隻蒼蠅，雖然無大害，但惡心一輩子。

沒駕照的話，那薇要怎麼上飛機回西雅圖呢？我著急地詢問女兒。女兒轉述薇的話：「航空公司說歡迎來到賭城，不用擔心，這種事司空見慣，遊客只管拿好行李來機場，我們保證讓遊客安然回家。」我半信半疑，上網查證，航空公司果然精於此道，讓我哭笑不得，方知賭城不僅以賭聞名，偷技也早就時有所聞。

上網隨便查詢，說的是三天前的事，有人在我住的旅館前自動扶梯上，被一群像遊客的人前後圍住，成員有男有女，前面幾人打打鬧鬧地吸引他的注意力，後面幾人趁機把他的挎包拉鏈打開，手機和錢包全部偷走，毫不留情。我看了不禁倒吸一口氣，那個扶梯我剛剛才搭過。

此後在賭城，搭乘所有扶梯我都嚴陣以待，入夜擠在霓虹閃爍的街道，更不敢有紙醉金迷的恍惚。出門時，前褲兜只放一張信用卡、旅館房卡和手機。逛街時除了賞景，更小心防盜，並嘮叨地告誡家人，同時不跟陌生人搭話，不拿陌生人給的東西，希望自己和家人都能安然無恙。

薇曾說過：「賭城之旅沒有丟失東西，才能算是成功之旅。」