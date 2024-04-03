為了慶祝我的生日，住在紐約巿區的女兒，邀請我和老公去她家作客，適巧遇到紐約曼哈頓 林肯中心（Lincoln Center）正在上演一齣現代舞 詩劇「詩憶東坡」，女兒猜想我們一定會喜歡，直接上網為我們訂了票。

舞劇在大衛寇克劇院（David H. Koch Theater）上演，富麗堂皇的建築宏偉壯觀，劇院裡燈火輝煌，四周一層層的包廂，還有紅絲絨的座椅，步入其中，一時令人瞠目結舌，我就像進入大觀園的劉姥姥，大開了眼界。

北宋著名才子蘇東坡仕途坎坷，有著大起大落的際遇，他的文采舉世聞名，千古流傳。我讀過他的詩詞，也看過他的傳記及電影，萬萬沒想到他的一生可以用舞蹈來詮釋。舞劇深度融合詩文、戲曲、太極、古琴、書法 等創新文化元素，展示詩人仕途多舛卻樂觀豁達的一生，當晚吸引近二千名觀眾到場觀看。

著名的編導、舞蹈家、畫家與視覺藝術家沈偉醉心中國文化，更具傳揚國粹的使命感，他花了四個月時間，潛心研究蘇東坡，找來詩詞、背景等一切可收集的資料，編排這齣很有創意的舞劇。他精心製作，從蘇東坡一生中三千多首詩詞中，提取了十二首代表其人生態度的篇章，聘請了二十四名舞者舞出詩人的一生。舞台上有蘇東坡的畫、書法當布景，共有六場段落，每一個段落都以蘇東坡著名詩詞為主題，難得的是每首詩詞都有英文翻譯字幕，讓西方觀眾也能夠理解及體會。

這齣現代舞詩劇融合芭蕾、現代舞、太極拳的動作；配樂是交響樂、古箏、京劇的旋律；舞者的服裝也別出心裁，有貼身的緊身衣、類似睡衣的打扮，還有五彩的長裙；舞台布景立體化，有騰空懸掛的月亮、波濤洶湧的海景、著地揮毫的書法等安排，六幕戲一氣呵成，讓觀眾看得渾然忘我，沉浸在音樂、舞蹈、詩詞、畫作的意境裡。

舞畢終場時，舞者一批批上台謝幕，掌聲久久未息，可見多麼受到觀眾喜愛。身為炎黃子孫，不由不為表演藝術引以為傲，中華文化五千年的歷史，實在有許多地方可以向外國人宣揚，只要盡心盡力，勇於嘗試。

女兒的用心，讓我享受一個難忘的生日。