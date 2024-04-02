我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

反花更多錢...她訂超低價廉航 起飛前1小時機票被取消

​馬斯克成德州奧斯汀最大私人雇主 但考慮買特斯拉的人變少了

黃金發糕

不一樣的羊

農曆新年（Lunar New Year）從二○二四年起，成為加州的州定假日，可見農曆新年受到政府和居民們的全面重視。臘月開始，過年必吃的食物例如年糕、核桃糕、冬瓜糖、南瓜子、開心果、紅白生仁糖、鳳梨酥等，早早就在華人超市開賣了。到超市逛一圈，每樣食物看起來都很討喜也美味，恨不得統統買回家。

過年時，我通常會製作蘿蔔糕和發糕，今年也想要比照辦理。意外地發現，舊金山灣區（Bay Area）華人超市的發糕種類很多，有大有小，顏色亮麗吸引人，售價是美金五元八毛，十分合理，於是我挑選了一盒裝有六個金黃色的發糕，準備去結帳。本來想把這盒發糕放在購物車上，但是看一看結帳區近在咫尺，我就左手推著購物車，右手拿著發糕，迅速前往收銀台。

誰知道，右手沒有握住發糕盒的重心，加上手勁過大，竟然硬生生地把塑膠盒給壓破了，眼看六個發糕就要滾出塑膠盒，我迅速地將左手從購物車把手抽離，助右手一臂之力，為減緩重力加速度作用，從右到左，順勢地畫了一個拋物線。雙手總算在距離地面約莫一英寸處，合力托住塑膠盒，雖然六個發糕已經東倒西歪，所幸沒有滾出殘破的盒子之外。

我小心翼翼地將六個發糕，整齊地收納在破裂的塑膠盒中，然後再輕輕地放在購物車的架子上，緩緩地推向結帳櫃台，加入排隊陣容。

就在排隊過程中，稍微獲得喘息機會，才仔細回想之前發糕掉落的驚險畫面，不知道是否有人注意到我的舉動呢？大庭廣眾之下，我竟然連一盒發糕都沒有拿穩，還當場演出乾坤大挪移的花招，不知情的人，可能會以為是耍特技，或是故意在搞破壞。想到這裡，從脖子到臉頰不由自主地感覺發燙，恨不得有個地洞讓我鑽進去，然而此時，我卻得站在排得長長的隊伍中，等待結帳，真是煎熬。

心中有疙瘩，一分鐘的等待就好比一小時那麼漫長，總算輪到我結帳。我低著頭，漲紅臉頰，捧著六個發糕連同破裂的塑膠盒，緊張地送到收銀員眼前，準備刷卡付款。

此時收銀員突然開口說話：「這盒發糕剛剛是不是掉落到地上呢？」我靦腆地回答：「不好意思，是我的疏忽和過錯。」收銀員緊接著說：「沒關係，這盒發糕我收回，妳先結帳埋單，然後再去貨架上挑選一盒妳喜歡的發糕帶走。」

收銀員竟然不計較，還處處為顧客設想，真令我喜出望外又感到過意不去。因為塑膠盒破裂，發糕差點落地的局面，是我一手造成的，不是嗎？靜下心來仔細想想，華人超市人來人往，人多事雜，自有其商業行為準則，收銀員訓練有素、見多識廣，應變能力佳，如果我一直糾結此事，真像是不智之舉。

所以把念頭轉個彎，無須堅持己見，退一步海闊天空，恭敬不如從命，身為顧客的我，接受收銀員的指示行事就對了，帶回一盒金光閃閃的發糕，當成農曆春節拜拜之用，豈不是美事一樁。

華人超市 加州 核桃

上一則

候機室失竊記

下一則

難寫的作文

延伸閱讀

每周一書／災難求生黃金守則 教緊急應變

每周一書／災難求生黃金守則 教緊急應變
黃金現貨漲破2,200美元創新高 油價跳漲約2%

黃金現貨漲破2,200美元創新高 油價跳漲約2%
國際油價上漲 鋁價漲至11周高位、黃金接近新高

國際油價上漲 鋁價漲至11周高位、黃金接近新高
黃金站上2220美元新高價 有這些大買家進場還會再漲

黃金站上2220美元新高價 有這些大買家進場還會再漲

熱門新聞

台大外文系名譽教授、文學家齊邦媛辭世，享嵩壽101歲，圖攝於2005年10月。圖／報系資料照

席慕蓉憶齊邦媛來電告別：她的一生是「巨流河」的一生

2024-03-29 18:02
中國文化大學延攬孔子第76代孫孔令宜（中）出任中文系助理教授，她開設跨域人文課程，在上課時親自穿起明代衍聖公服，為學生演示山東曲阜孔府女官傳統服飾。（圖／文大提供）

孔子76代孫孔令宜 文大授課穿古風服裝吸睛

2024-03-26 07:00
齊邦媛與散文集《一生中的一天》封面合影。圖為齊邦媛2017年的受訪照片。(本報資料照片)

白先勇談齊邦媛：她是我的模範、她就是正氣歌

2024-03-31 19:54

還有誰在用手帕？

2024-03-30 02:00
華府櫻花季的美景。遠處白色建築即是傑佛遜紀念堂。（圖∕123RF）

櫻花劫

2024-03-31 02:02
圖∕Noveala

寶寶，不哭（上）

2024-03-25 02:02

超人氣

更多 >
不建議一年前就買票 爭取國際航班低票價應這段時間訂

不建議一年前就買票 爭取國際航班低票價應這段時間訂
降低認知退化風險 醫生建議千萬別做這事

降低認知退化風險 醫生建議千萬別做這事
紐約皇后區屋主遭占空屋 反被租霸提告 花4000元打官司

紐約皇后區屋主遭占空屋 反被租霸提告 花4000元打官司
壽司餐廳羊肚菌沒煮熟 致2死數十人病倒

壽司餐廳羊肚菌沒煮熟 致2死數十人病倒
社安金2025年COLA調整幅度估計將遠低於今年

社安金2025年COLA調整幅度估計將遠低於今年