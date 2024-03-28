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父親生日與美國獨立日

顧華

父親已經離開我們二十一年了，每年的七月四日是美國獨立紀念日，我都會十分懷念父親，因為他的生日也是七月四日。

父親一九四七年就讀北京大學醫學院，畢業後成為中國泌尿外科奠基人吳階平教授的第一位研究生。父親在中國泌尿外科專業出類拔萃，晚年出任北醫泌尿外科研究所所長，並被選為中華泌尿外科協會和亞洲泌尿外科學會主席。

一九八○年代末我們定居洛杉磯後，父親每年都會來美國參加泌尿外科年會，並經常有他的文章在會議上發表，有時候他也和母親一起來，在我家住幾個星期。

正好在父親七十歲生日那年，美國泌尿外科年會在六月召開，父親開完會後，會到我們家來小住幾周，我們有機會在洛杉磯為他慶祝七十大壽，於是我在五月就開始提前準備。我和太太想計畫一個父親在中國從來沒有經歷過的生日，我們決定去好萊塢露天劇場（Hollywood Bowl）為他過生日，一來可以參加洛杉磯交響樂團仲夏音樂會的演出；二來晚會結束時，會有煙火施放表演來「幫父親慶生」。

為了讓父親有一個難忘的生日，我們選購了觀眾席靠前的包廂，票價對我們當時的收入來說，是比較昂貴的，但我們認為這是孝敬長輩的好辦法。

七月四日下午五點多，我們全家就到了露天劇場，馬上就找到包廂。在這之前，我們來過好萊塢露天劇場音樂會，但都是坐在劇場中間或是偏後的長排椅，只在遠處觀望前面的包廂，天黑以後也看不清楚了。這次自己坐在包廂裡，打開帶來的食物，才發現包廂有服務生，觀眾可以點菜、點飲料、酒水和點心等，只是價格不菲。

天色漸漸地暗下來，涼風徐徐地吹拂著，台上演奏各類樂器的音樂家們也開始入座、調音；台下一萬八千個觀眾座無虛席，大家逐漸安靜下來。

我們很幸運，當天是好萊塢最有名的作曲家和指揮家約翰．威廉斯（John Williams）指揮，他是一位著名的作曲家和電影配樂大師，曾多次獲得奧斯卡獎、金球獎和葛萊美獎。

約翰．威廉斯指揮交響樂團演奏了幾部眾人熟悉的電影音樂，觀眾們都沉浸在音樂盛宴裡。

聽了幾部電影配樂後，另一位著名的搖滾歌星詹姆斯泰勒（James Taylor）上台了，他曾經獲得過五座葛萊美獎，並進入美國搖滾名人堂。

在交響樂團的伴奏中，他演唱了幾首他著名的歌曲，包括「甜心寶貝詹姆斯（Sweet Baby James）」，然後用他非常著名的吉他，彈奏了一曲「輕騎兵進行曲（Light Cavalry Overture）」。吉他彈得歡快流暢，伴隨著交響樂團伴奏，讓觀眾聽得如癡如醉。

兩小時的音樂會終於接近尾聲，觀眾們的興致不減，這時只見指揮雙手向上一揮，所有演奏家們全體起立，一首「星條旗永不落（The Stars and Stripes Forever）」響徹雲霄，動人心弦，觀眾們也都站起來，隨著音樂一起歡唱。上方煙花四起畫破夜空，如同一幅美麗的畫卷綻放五顏六色的光輝。

隨著音樂進入高潮，煙花綻放更讓漆黑夜空變成萬紫千紅的花園，我開玩笑地告訴身旁的父親：「現在全美國都在為您祝壽。」只見父親含淚告訴我：「謝謝你的安排，這是一個我永遠不會忘記的特別生日。」

交響樂 洛杉磯 好萊塢

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