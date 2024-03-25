我的家庭醫師正在電腦前，忙著搜尋不同的高血壓 藥，現在醫藥進步，有著與膽固醇藥融合為二合一的藥，更有三合一的高血壓藥。因為保險公司通知我，不再支付我服用的高血壓藥，所以醫師要換藥，我不禁回想起多年前，媽媽的高血壓藥所引起的各種問題。

有一天，弟弟突然從台灣打電話給我，他說媽媽生病了，媽媽打電話要他回家，弟弟立刻從中壢開車回到新竹。媽媽的病症非常奇怪，頭不停地甩動，像打擺子似的，嘴巴似乎無法控制，講話時斷斷續續的，口水會從嘴角流下來，兩手發抖抽搐就像癲癇一般，還有噁心、反胃、嘔吐的症狀。弟弟感覺媽媽就像是卡到陰一般，陰森森的，讓人十分懼怕。

於是弟弟開車載媽媽去市中心的南門綜合醫院，醫師讓媽媽先住院，打點滴並驗血。第二天，弟弟打電話來說，驗血報告指出媽媽體內缺少「鈉」，給媽媽補充鈉就可以了。補充鈉的方法就是加在點滴中，慢慢注射入體內，需要好幾天時間。

弟弟每天來回奔波在新竹和中壢之間，十分疲憊，尤其他也受到了驚嚇，深怕沒有把媽媽照顧好，我們會怪罪他，他要求在美國的姊姊回台灣來照顧媽媽。

姊姊不久前才來到美國，她剛拿到了綠卡 的核准，暫時還沒有決定下一步的動向。姊姊聽到弟弟的描述後，她馬上同意了，買了機票就飛回台灣去照顧媽媽；不過因為姊姊還沒有收到正式的綠卡，手中只擁有一份臨時的永久居留權證明文件，結果兩個月後，她再回到美國時，入境時就被移民局 罰款。

半年多後，媽媽又開始覺得不對勁了，出現的症狀與上次很類似，又像是缺鈉了。這一次，媽媽有經驗了，沒有再勞師動眾，媽媽先找了住在高雄的表嫂，請表嫂來幫忙，表嫂馬上來到新竹，陪著媽媽去醫院，媽媽住院五天，慢慢地把鈉補足。

媽媽出院後就去找家庭醫師，把這兩次的生病經過講給醫師聽，不理解自己為什麼會缺鈉？

家庭醫師很詳盡地解釋給媽媽聽，高血壓病人要少吃鹽，因為鹽分會增加對血管的壓力，一般的高血壓藥中含有利尿劑成分，幫助身體排尿，把鹽分排出體外，進而降低血壓。如果高血壓的利尿劑成分過多，排尿過多，身體內就會缺鹽分。鹽是「氯」和「鈉」組成的，學名叫做氯化鈉，身體內缺鹽分時，就是缺鈉的時候。

醫師說解決之道就是換另外一種高血壓藥，原來的高血壓藥已經不適合媽媽服用，因為利尿劑成分可能太多了。醫師去健保支付的高血壓藥中，仔細地搜尋後，找到另一種高血壓藥，把媽媽原來服用的高血壓藥換掉。從此以後，媽媽就再也沒有缺鈉了。