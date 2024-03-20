看了日前家園版發表鄭子先生的「電話詐騙」一文，本人也感同深受。我住在紐約布魯克林 區（Brooklyn）八大道，有一天，有人敲門，自稱是電話公司的人員，我的電話公司多年來從沒上門過，只有電話故障才會上門修理。

細問下得知，原來上門的是另一家新公司的人員，說他們公司有很多優待，特別是針對六十歲以上的老者。我問鄰居，鄰居說是商業競爭，可由顧客自選。於是我就在來人遞來的紙上簽了名，退出verizon公司。月底結帳時，新公司果然比原公司少收六美元。

但兩個月後，新公司通知因線路維修，要增收七美元，以後每個月又增收二美元。如果一次增收一、兩美元沒什麼，但這種逐月增收的蠶食加收，就不太正常了。於是，我立即辦手續退出新公司，回到verizon公司。

兩個月後，我接到一通電話，她自稱是電話公司的服務人員，一個聲音嬌滴滴的女人說：「公司進行更新，要查對每個顧客的資料，請尊貴的先生協助，副經理會和你對話。」副經理客氣地說他是中國人，會講普通話、廣東話及台山話，問我原籍哪裡？我答是台山人，他聽了哈哈大笑起來：「原來大家是老鄉，我姓譚。你好，你的母親叫什麼名字？把你的資料給我，以便完成更新手續。」當對方提出要我母親的名字時，讓我警覺起來，我移民 來美國，面試多個部門，只有一個部門詢問到母親的名字，可知這是較為隱私的資料了。

當他問到我的工卡號碼、手機號碼及其他資料時，我就隨意說出幾個數字應付。最後我說：「我們既是老鄉，你可否也把你母親的名字和有關資料給我？」對方的電話一霎時收線了。大概他認為獵物知道上當了，此事也就不了了之。

電話的詐騙花樣百出，然而電話的騷擾如龍捲風夾帶暴雨 ，令人不得安寧。筆者來美國幾十年，電話通訊都很無事，但近兩年來，家裡的電話響聲不斷，起初以為是親友來電，一聽嘰嘰咕嚕，每天有七、八通之多，大多是老外的聲音，讓人不勝其煩。

電話響了不能不聽，必須搞清楚是某位親友或是有關部門的來電，索性不聽是不行的。問題來了，家裡的老人或病號，多悶在家裡躺著休息，家人外出了，電話一響，就得拿起身旁的手杖支撐著，再去接電話，這是多麼危險的事。有時我聽到電話裡的咕嚕聲音時，太煩了，就回應自創的外星人語言，希望讓對方知難而退。然而此法並不見效，家人說，這是商業錄音賣廣告。

這種擾人的弊端，政府部門有解決之道嗎？割除騷擾千家萬戶安寧的電話騷擾毒瘤，正是各級民意代表的立功之機，如果能徹底解決電話詐騙，我們基層的民眾都會有如大旱逢甘霖。