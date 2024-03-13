加州 南北方向通行的五號縱貫州際公路，主要連接舊金山、洛杉磯 到聖地牙哥，駕車旅客來往一趟需要十幾個小時，中途免不了要找公路休息站（Rest Area）方便一下，順便伸伸腳活動筋骨，找個野餐桌吃自己帶來的點心。

這種休息站沒有服務人員，若是需要加油、吃東西，必須要找到主要縣屬公路的交叉十字路口，一些私人商店才能滿足所需。各大油商皆會設立加油站，附帶出售一些簡單的三明治，多走兩步路必定會看到漢堡及各式快餐店，可以填飽肚皮。在高速公路休息站增設加油設備及餐飲店，必須要找人管理，也許是加州政府不想找麻煩，也不稀罕商人付的租金。

美國東部及中部州際高速公路的休息站則有絕大的不同，名稱為服務區（Service Area），相較加州的休息站，這些服務區規模可謂宏大，除了有完善的洗手間及加油設備之外，還有車輛修理站，也有快餐吃食服務，但是價格是一口價就沒得挑選了。有些服務區還附有州政府的旅客中心，提供本州及附近的風景名勝小冊子供遊客免費取用，還有專人回答各種問題。這兩種不同形式的休息站各有優劣之處，老百姓只有隨遇而安。

五號州際公路靠近洛杉磯北邊，是一大段行走於山區上下坡度公路，Gorman鎮接近最高點海拔四千尺，前二年我聽說在Gorman鎮北方數里的金字塔（Pyramid）湖邊，新建了一個旅客服務中心，非常值得拜訪，我來回南北很多次卻從來沒停下來參觀過。最近一次回洛杉磯，因為時間還早，所以特地停車一覽。

不看不知道，看了真的是嚇一跳，這座德拉戈（Del Lago）旅客中心是一幢占地寬闊、視野絕佳的建築物，是加州水利工程部門設立的展示處，附有乾淨的洗手間、聲光俱佳的室內裝潢、光滑整潔的大塊地磚，主要功用是提供給每位加州居民，了解我們平日居家所用的淡水是從何而來。

早在二十世紀初，有識之士就看到加州南部因氣候良好，遷移此處的人愈來愈多；加州中部地勢平坦，適合當農業用地，但兩個地區的降雨量都太少。相對於北加州雨水豐沛，河流經常泛濫成災，州政府想到北水南調計畫，必定可解決南北用水的問題。

經過半世紀的各種紙上作業，終於在一九五七年開工，又經過將近四十年的施工，完成所有的輸水渠道系總長一千公里，全部工程計有大小儲水庫二十三座，水泵站二十二座，供水量約三十億立方米，可供中加州的農業用水及南加州二千三百萬人日常用水。

此旅客中心有大量關於水的故事，簡明圖表文字及模型說明，還有電影院 提供影片說明，適合各年齡層參觀，服務人員可解答任何詢問。走出到室外可看到一座一望無際的儲水庫，被命名為金字塔湖，風景絕佳令人賞心悅目。沿著五號公路，州政府設立了好幾處視野良好的瞭望點（Vista Point），可供駕車人下車伸伸腳稍做休息，站在高處就可看到這些輸水渠道及一望無際的農田果園，感受到這些造福人類的宏大工裎。

加州的居民人數、經濟實力、灌溉面積、糧食、水果及蔬菜產量位居美國第一，洛杉磯發展成為美國第二大城市，百姓一定要了解這個北水南調的工程，每個家庭隨時皆需節省來之不易的水源，最簡單的方法就是到此旅客中心走一趟，一定會得到滿意的答覆。