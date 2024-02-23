我家三不五時就要吃餃子，妻子會包餃子、又喜歡包餃子，包餃子的水準還行。每次包餃子都不用我張羅，從準備餡料、和麵、擀皮到包餃子，全是由妻子一個人承包。

妻子幹活非常俐落，一會兒時間就可以包出五十顆水餃，這五十顆水餃煮好後，我倆能吃兩頓。第一頓吃一半，第二頓用油煎著吃，比第一頓更有味道。我跟妻子說：「在西雅圖吃餃子的頻率，咱家是冠軍。」

我家的餃子餡，經常是豬肉白菜餡，有時是豬肉韭菜雞蛋蝦仁餡，偶爾還有我們老家習慣的豬肉酸菜餡。我們平常都是包葷餡水餃，有時候也會包素餡蒸餃。

多年來，煮餃子這活由我獨攬，我知道煮多少餃子鍋裡放多少水最合適，每一鍋餃子煮多長時間能熟，不用看鐘表，全憑感覺，恰到好處，我從未煮破過，包括買來的冷凍餃子，這是煮餃子的手藝。

在國外想吃餃子並不難，華人超市 裡就有賣冷凍餃子，不過那些餃子無法跟我家的餃子相比，稍遜一籌。我家的餃子是手工製作，個頭大，餡大皮薄，餃子皮 吃起來有麵味。

吃餃子得有蘸汁，通常是用醬油、醋和大蒜泥做蘸汁，餃子蘸著它吃能調味。但以前我不敢吃大蒜，因為它味道濃，在人群中喘氣討人嫌。我有一位中國朋友是滑冰教練，他帶隊到加拿大比賽，在集體餐廳吃飯吃了大蒜，氣味熏著了一位外國教練，那人瞪著眼睛要揍他，我聽到後，對於吃大蒜就更加小心了。所以我吃餃子時，有時用醬油、醋、香油做蘸汁，有時還用醬油、醋、辣椒油做蘸汁。

前幾年鬧疫情 時，常待在家裡，不與外人接觸，吃喝解放了，每次吃餃子我都蘸著混有大蒜泥的蘸汁，而且吃大蒜上了癮，不吃餃子時，有時也向妻子要兩瓣大蒜就著飯菜吃，覺得很夠味。

經常吃大蒜能抗菌消炎、降血脂、降血糖、抗血小板凝聚，還有抗癌功效。以前顧及面子、禮儀，少吃了不少大蒜。當然，吃了大蒜後，最好不要面對面跟人講話。

人們常說「餃子就酒，越喝越有」，這固然是開玩笑，然而吃餃子喝點酒也確實不錯。二十年前我在中國時，每到夏天，經常午飯時喝一瓶冰鎮啤酒，覺得很爽快。偶爾還小酌白酒，日子久了就上癮，無酒不成席。到了美國，一開始還不時喝點啤酒，但因為不常喝，慢慢地就不願意喝了。

前段時間，我買來一盒日本啤酒，想偶爾喝一罐，可是真到要喝的時候，就打退堂鼓了，所以那些啤酒還擺著沒喝；對於白酒，更沒興趣了。

有人從中國送來「東方紅」、「五糧液」等名酒，我也一直沒動。在國外，沒有了在中國那種喝酒氛圍，對酒淡化了，也就沒有癮了，哪裡還會有喝酒的興趣。