看了電影「Up」後，就一直想乘坐氣球 到高空去看看。電影中一位老先生住家周圍的房子，都被建商買了蓋成高樓大廈，就剩他這一家還固守原地，地產商天天來遊說他賣房子，讓他不勝其煩。於是他偷偷地把房子綁上許多氣球，有一天地產商又來勸他賣房子，他一氣之下，讓氣球升空把房子從地基拔起，去找遠離塵囂的世外桃源。

這個乘坐熱氣球的夢，一直到最近才有機會實現。日前和朋友們到土耳其 旅行，正好卡帕多奇亞（Cappadocia）就是以乘坐熱氣球聞名於世。

飛到伊斯坦堡休息了三天後，乘坐土耳其國內班機飛往卡帕多奇亞。那天風很大，試了兩個附近的機場都無法降落，在兩個機場之間來回飛了好幾趟，把油用得差不多了，機師決定降落在其中一個機場，雖然風已經小一點了，飛機降落時還是搖晃得很厲害。我的胃開始抗議，閉著眼睛休息，試著安撫翻騰的胃，最終還是不行。還好飛機上備有嘔吐袋，趕快拿了一個大吐特吐，最後把膽汁都吐出來了，才覺得好過些，那天晚上睡得很香甜。

預定要搭乘熱氣球的那天，早上四點就被電話聲叫醒，穿好外套備好相機，摸黑到旅館大廳集合。導遊預測風大，可能熱氣球升不了空。我們一直等到早上八點半，負責熱氣球安全的主辦方通知今天風大飛不了，大夥兒才到餐廳吃早餐。

第二天是乘坐熱氣球的後備日期，還是在早上四點被電話聲叫醒，導遊說今天應該可以飛，大家既興奮又緊張。乘車到達集合地點，看見許多熱氣球躺在地上，熊熊的火焰正在往裡吹熱氣準備升空，遊客聚集在附近，有人忙著照相，也有人閒聊，看得出來大家都很興奮。

本以為是兩、三個人坐在一個籃子裡，誰知每個熱氣球底下連著一個長橢圓型的籃子，分成三部分。中間裝著兩個大煤氣桶，連著燃燒器，它噴著熊熊火焰往氣球裡吹，外邊的兩個籃子各塞了十二人。為了安全起見，兩旁的籃子裡又各分成四格，靠近燃燒器的兩格，各有四人，最外兩格裝了二到三人，防止旅客在籃內隨意走動。

升空後，先是看到壯觀的日出，在空中看日出沒有阻礙，日出好像特別大又清晰。天空中遠遠近近、高高低低，大約有一兩百個熱氣球在天上漫遊，甚是漂亮。很高興看到好幾個熱氣球上掛著台灣知名旅遊公司的招牌，不知這些熱氣球是否屬於這些旅遊公司？

再低頭看這裡才有的地貌，由於數百萬年前的火山噴發 ，以及歐亞板塊擠壓所形成的特殊地貌，我們看到很多「人去樓空」的柱狀小山丘，想當年這些山丘被鑿空，曾是此地先人們的居所。我們的氣球上升到一千兩百五十公尺的高度後才下降，結束了這次令我償得夙願的熱氣球之旅，了卻我多年的心願。

照了數張相片寄給兒子一家人看，五歲的小孫女看到那麼多五顏六色的氣球在天上飛，問她爸爸：「爺爺奶奶是參加氣球賽跑嗎？」童心童語令人莞爾。