美國大學的學生餐廳，通常是吃到飽的自助餐形式，比起台灣的大學學生餐廳是依照夾取分量來計價，二者是不同的，在美國可以用相對便宜的價格，吃到豐富的食物。

學餐食物的種類繁多，多半是以西式菜色為主，一餐約十美元左右，雖然不算特別美味，但也算得上營養均衡。一次性購買好幾餐的分量，平均價格就會更便宜，對想省錢的學生來說是個好選擇，畢竟到外面用餐，平價的快餐動輒也要十美元以上。

餐廳營業通常分成早午晚三個時間段，每個時段過後，工作人員都會更換菜色，要說缺點的話，大概就是偶爾才會有米飯這種亞洲人常吃的食材出現。但米飯口感通常偏硬，調味方式也不合亞洲人口味。

有些學生為了省錢，會鑽一些漏洞，曾有一名泰國 的同學，在沒課的日子便會一大早就進入學生餐廳，帶著電腦和書本在裡面坐上一整天，只支付早餐時段的費用，卻享用早午晚三個時段的餐點。

當時他沾沾自喜地把這種行為告訴我們，然而，其實餐廳人員都看在眼裡，只是沒人去抓或制止。另外，餐廳也不允許把食物帶出去，曾看過一位南美洲的同學，每次用完餐後，都會把水果放進書包裡帶走。

比較嚴重的一次是，某學期有一批來交換的學生，他們享有一張可以無限使用的餐廳卡，其他學生便向他們借來使用，想吃免費的餐點。但餐廳卡是記名的，上面也有學生照片，很容易辨別出是否為持卡者本人。學校餐廳後來受不了這種行為，便在門口張貼禁止使用非本人卡片的公告。

或許留學生 在異地生活不容易，任何金錢開銷都需要斤斤計較，但是貪小便宜的行為實在不可取。在國外，一個人的行為代表了自己的國家，那麼更應當注意自己的舉止，避免增加別人對我們的負面印象。

我曾經疑惑學校餐廳提供了多樣餐點，收費卻相對便宜，那麼要如何獲利？一位美國朋友告訴我，學校餐廳的存在比較像是「服務」師生的性質，本身並不是以賺錢為導向，與台灣學校招標餐廳到學校營業不同，因為念的是當地公立學校 ，學生也會向經濟相對不富裕的學生提供免費供餐，讓學生能安心求學。

吃到飽也常有浪費食物的情況發生，每次經過回收台時，都會看到盤子上剩下大量的食物。想到很多地方的人沒有充足的食物果腹，所以更不希望看到浪費食物的情況發生，能吃飽的我們更應該惜福。