遠離故土，漂泊在外，難免要常住旅館。那天，我住在美國加州 的一家小旅館，遇到了一位新來的客人，她是個女孩，走進門時，帶著大包小包的行李，和她碰面的瞬間，彼此禮貌性地打了招呼。

再次見面是在旅館的共用廚房，此時廚房的檯面上放了許多食品，包括雞蛋 、火腿腸、麵包、乳酪、蔬菜、香蕉、食用油、大米和一些看不懂的小吃。

女孩站在廚房主動跟我搭話，只見到她一邊說一邊用手指著那些食物。

我因為英文不好，所以她的話我基本上都聽不懂，猜想她所表達的意思，大概是在詢問這些食材她應該放在哪裡？我努力試著用簡單的英語告訴她，那些食材可以放在公用的冰箱和儲物間，對方禮貌地笑著點點頭，然後一切就結束了。

當我再次來到廚房，發現她已不在了，但那些食品和飲料依然擺在廚房的檯面上，不同的是，在這些東西的旁邊，分別增加了兩張字條。我用手機翻譯軟體查看了上面寫的英文，大意是說這些食品都是新買的，大家可以免費享用，我終於明白，她剛才跟我說的那番話是什麼意思了。

我正好奇怪為什麼她要這樣做？一個昨天幫我修過電腦的保潔員小姜，她正好走了過來。小姜是華人 ，能說一口流利的英語，於是我讓她看那些食物和字條，然後問道：「妳知道這是怎麼一回事嗎？」她看了看說：「我也不知道。」我乾脆把我的疑惑直接說了：「這位房客為什麼要在剛來這裡時，就把她的食物免費送給不認識的人？」小姜微笑著搖了一下頭，並做出一個「不解其意」的表情，然後說：「誰知道。」

我回到房間，不由得對這件事反覆琢磨。我心想，我剛入住這家旅館時，把我的東西放在儲物間，然後我可是狠狠地看了幾眼，特別是新買的幾袋好吃蘋果，我使勁地記住了它們擺放的狀態，如果有人動了的話，一定能被我發現，但願不要被陌生人拿去偷吃。

而後我就遇到了那位熱於分享的女孩，對我造成不小的心理刺激，它像一面鏡子，照見了那位異國女孩心地的美好，也對比出我內心的小氣心態。如果誰拿去吃了，也沒有什麼不好吧？代表那人有這個需要，給了有需求的人，難道不也是一種善舉嗎？

真希望社會上有更多人，都能擁有利他、愛人如己的人文情懷。