《與山野一窗之隔》畫作。（圖／作者蘇萍提供）

居家防疫 的日子，我們老倆口暫時離開人口密集的老年公寓，借住親戚家的空房。親戚的小院坐落在聖卡洛斯（San Carlos）的半山腰上，背靠不高的山坡，門前小路遠望是深谷和連綿的青山。遠離熱鬧的市區和感染病毒的風險，我們過著安全又寧靜的日子。

閒來無事，就在山坡上散步，聽鳥兒在風中歌唱，看無際的天空氣象萬千。晨霧中遠近的山巒時隱時現，午後的豔陽下，山林蔥蔥郁郁，傍晚霞光映紅無際的天空。除了我們快樂地活躍大自然，還有其他的植物、鳥類和動物，那些過去只在電影裡看到的生活，如今變成現實，令我們喜出望外。

因為家院並未修建實體院牆，小鹿成了前後院受歡迎的常客。一個鹿家庭大概離我們不遠，三不五時從東面的小路過來，光顧我們的後院山坡和前院草坪。有時只有兩頭成年鹿悠閒自得，不緊不慢地低頭覓食，偶爾還可以看到五頭鹿在我們住處附近。

一頭長角的雄鹿、一頭短角的母鹿、還有三頭可愛的小鹿，牠們從後院下坡進入前院草坪，一路上逍遙自在，毫無闖進私宅的歉意和膽怯，然後慢悠悠地穿過馬路，向山谷走去。

有時候，小鹿們會來到我們餐廳的窗外，牠們側臉貼近玻璃窗，睜大眼睛望著我們一家人圍坐餐桌旁吃飯。也許是清楚地看到房間裡的一切，也許是聞到從紗窗飄出的飯菜香味，讓牠們湊到窗前張望一番，似乎有話想說，又無奈不能表達，才戀戀不捨地離開。我們不想打擾牠們，悄聲說話，原位不動望著牠們，那感覺真是神奇又美好。

那段貼近大自然的居家防疫生活，令人難忘。我突然明白，為什麼童話故事裡，常有人類和動物相互理解和友情深厚的故事。感動之餘，我拿起畫筆，畫一片山林和兩隻小鹿，把畫作掛在牆上，期盼這裡永遠是我們共同的美好家園。家人說我畫的鹿有點突兀，對於老來才學畫的我，畫成這樣已屬傾心之作，但願可愛的野鹿們沒有意見。