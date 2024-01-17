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電動車遇酷寒怎麼辦？掌握充電5大建議

好鄰居

江上冰

退休後，我們在加州沙市河湖新區擇地建了新居，原打算退休後，在優美的環境中頤養天年。千算萬算抵不過老天爺一算，太太在中國成都旅遊時，不知怎的中風了，在極其惡劣的醫療條件下，靠著上天恩賜，她保住了小命。後來回美國後，請了一個可靠能幹的管家，靠著輪椅我們仍然能夠快樂地生活下來。每天清晨和傍晚，我推著輪椅周遊社區，結識了不少左鄰右舍。

羅傑和瑪莎夫婦是我們的近鄰，他們是一對白人夫婦，羅傑年過七十歲，身體硬朗結實，經常開著鮮紅色的小卡車四處溜轉，很是顯眼，每次在路上相遇，他都會搖下車窗打聲招呼。有一天，我們又在路邊相逢，他說他想到我家拜訪，我欣然答應。

過了兩天，傍晚時分他來了，他告訴我，他是房管會建築監管小組的組長，察看了社區各家房舍資料，發現我們的新房因是自建，建成時曾獲建築設計優等獎，他想參觀我家的房子。他在樓上、樓下以及後院大致瀏覽了一下，對我太太當初的選址、設計和建築大大誇獎一番。我太太雖然不能與他言語對應，但聽了以後．當然喜笑顏開，自此以後我們兩家交往逐漸增加。

羅傑原本在國家武器研究室服務，主管實驗室內部土木工程業務，已退休近十年。二婚後，依太太的主意，在河湖區買了新居住下，以他的知識和經歷，被社區邀進房管會建築監管小組，他為人正直親和，很受住戶們的尊敬。

有一次，我和他在我家後院湖邊喝咖啡，我以手製的香甜鬆脆胡核桃招待他，品嘗後他極為喜愛，並向我要了兩包帶回去與夫人共享。而後他又向我要了配方和製程，在家試作兩次，結果都沒有很理想，遂要我去他家示範操作。其後他們又試作幾次，還是不如我的手藝。最後他的夫人放棄自製念頭，索性去好市多買了食材要我代做，我當然樂而為之。他們實在是喜歡吃我做的胡核桃，每隔一段時間，我便會為他們製作一大包送去。

又有一次喝咖啡時，羅傑表示，他家的車庫容不下四輛車，尤其是一輛骨董卡車占地太大。我家車庫可容三車，而我只有一車，他想向我租一個車位，好停放他的骨董車，並願意付我每月一百元。我聽後拍了拍他的肩膀說：「不用付費啦！我下午就去清理車房，將你的骨董車開進來吧！」他感激不盡，他太太尤其高興，他們為停放這輛骨董車煩惱了很久。

羅傑是個能幹的人，懂得又多，又願意助人，家有難題雜事都找他商量；例如水管堵塞漏水，他來救急，汽車電池沒電，他開車過來對充。

我家的冷熱空調出了問題，他過來樓上樓下察看一番，認為該換新的，替我找來他認識的建商，討價還價由他出面。之後換新熱水器也是這樣，由他出主意，我樂得清閒。後來得知，由他介紹的廠商都是價廉物美，令人極度滿意。

人過了中年，最忌摔交跌倒，照顧坐輪椅的太太，我特別小心，但百密一疏，意外還是發生了。有一次管家推送我太太上下台階時，竟將我太太滑出輪椅，滾下兩層台階，她驚慌失措，大叫兩聲。我聽到時，趕從屋內跑出，見狀後也是手忙腳亂，只想把她抱回輪椅。

但是我兩手無力，幸好這時羅傑快步走來，弄清了情況，要我們暫停動手。他彎身檢視我太太全身有無受傷流血，是否需要叫救護車，他看來很鎮靜專業。他察看後並無危險，於是我們三人合力，輕鬆地將我太太扶進輪椅，大家都鬆了一口氣。我擦乾滿臉汗水，向他千謝萬謝，他微笑著向我擺擺手，回去洗他的卡車去了，我真正領會到「遠親不如好近鄰」這句話，我何其幸哉。

退休 核桃 咖啡

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加州的社團生活

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