家門口樹上的馬蜂窩。（圖：作者睿穎提供）

我家門前和後院花草密布，多年生植物穿插一年生，顏色和株型大小高矮也都用心搭配，所以每年從五月到十一月，總有大大小小不同顏色的花朵在我家綻放，五彩繽紛，令人目不暇給。

多年來的植栽經驗，我得到的是內心的愉悅和朋友的讚嘆，但隨著時間推移，也有令人頭疼的事發生。因為花多了，自然招蜂引蝶，去年就有馬蜂在我家門旁的丁香樹上，修建一個如拳頭大的馬蜂窩。幸好丁香樹離房門和車道還有一段距離，馬蜂和人各忙各的，彼此相安無事。

去年情況就有所不同了，馬蜂有每年棄舊巢另搭新窩的習性，牠們不一定總是把窩建在樹上、房簷下，或是窗頭上牆面凹處能遮風避雨的地方。馬蜂有時會把窩建在牆縫裡、堆放雜物的隱蔽處，或是其他不易被人類看到的地方。

去年六月，我在後院注意到馬蜂總在水龍頭上方的牆縫處進進出出，我知道這看來不妙，就把牆縫堵住，斷了牠們的通路。但是沒過幾天，我又發現牠們總在我家門前的台階下一條縫隙處飛進飛出，數量愈來愈多，從早到晚忙不停，讓我和家人進出家門時，頗感威脅和不安。

我買來黃蜂驅除劑，對著台階下的縫隙一陣猛噴，當時看上去，能塞進如手指寬的台階縫隙，頓時布滿白色泡沫，我以為問題解決了，但第二天泡沫消失後，馬蜂照樣進出不停，原因是牠們很狡猾地把窩建到了台階背面、人類無法碰到的地方。

無奈之下，我又往台階縫隙倒了一罐白醋，希望白醋的氣味會把牠們驅走。情形似乎好了一些，我一不做，二不休，再用沙子堵塞縫隙，沒想到牠們還會從沙子裡打洞鑽進鑽出。我又買來樟腦丸塞進那些小洞，好不容易才遏止很多馬蜂在家門前不停地飛來飛去。我以為牠們都遠走高飛了，誰知牠們並未遠離。

到了秋天，天氣變涼，樹葉紛紛掉落，就在我家對面的一棵樹上，一個像人頭那麼大的灰色馬蜂窩赫然顯現，引得散步路過的鄰居們紛紛駐足議論和驚嘆。

馬蜂是各種野蜂的總稱，牠們以小昆蟲、花蜜和有甜味的果汁為食，牠們不會釀蜜，通常在後院或門前看到的一般都是馬蜂。而蜜蜂不管是野生還是人工飼養都會釀蜜，野生蜜蜂生活在野外山林、人跡罕至的地方，牠們多在樹洞裡或山崖岩石下，用自身產出的蜂蠟築巢，其形狀是篩子底狀，開口朝下。人工飼養的蜜蜂生活在蜂箱裡，養蜂人追逐花期，把蜂箱帶到花田放牧牠們，以求獲得較多美味的蜂蜜。

馬蜂與蜜蜂的蜂巢形狀不同，材質也不一樣。馬蜂窩是紙質的，馬蜂們採集自然界的植物纖維加工後，用來打造如球狀的窩，只在下方留有一個較大的出口。此外，馬蜂窩能有效遮風擋雨，是馬蜂們繁殖培育幼蜂的地方。

需要說明的是無論馬蜂和蜜蜂，都是用腹部末端的針螫人，並且釋放一些毒素。大多數人被蜂螫後，都會有局部的紅腫熱痛癢，過敏體質者若不治療可能會有生命危險。所以，如果不幸被蜂螫傷，必須認真對待，不可大意。

一般來說，不管是蜜蜂還是馬蜂都不會主動攻擊人類。蜜蜂螫人後毒針會留在人的皮膚裡，失去毒針的蜜蜂自己也會死去；馬蜂在螫人時不會失去毒針，所以牠們可以反覆多次螫人。

寫下此篇文章，是希望大家不要見到馬蜂就驚慌失措，亂撲、亂打或亂跑，反而容易引來蜂群攻擊，只需穩定情緒和腳步，就不會招致攻擊。

待到天涼溫度下降，馬蜂們也就會被凍死和餓死了。只有蜂王能 活過嚴冬，在第二年萬物復甦時，另選新址搭窩並繁殖下一代。

如果看到馬蜂就無法保持鎮靜，並且必除之而後快的人，那就只好花大錢請專業人士來清除，用錢換回不受干擾的生活。