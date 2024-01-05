我曾在台灣的護校當過班導師，十多年前，與幾個班級聯繫上後，陸續總有學生在群組或私下和我傳line訊息。有一個品學兼優的學生，她就讀我從台北南下第一年教的班級，幾年前，她的女兒正在德州Rice大學攻讀生物工程碩士，她在規畫探望女兒時，曾想轉到紐約看我，後來終因時間不敷分配而作罷。

如今她的女兒畢業，在波士頓 工作，她趁女兒感恩節有四天連假，與夫婿連袂飛到紐約。為了方便與我見面，特別選擇住在法拉盛 的旅館。他們的女兒專程從波士頓開車過來，在感恩節當天，貼心地陪他們紐約一日遊，次日精心安排我跟他們在法拉盛有口碑的餐廳用餐。

用餐過程中，從我的學生她那開業行醫的夫婿，到她女兒彬彬有禮的男友，都頻以「老師」稱呼我，聽了固然暖心，卻也愧不敢當。相談始知，她那個秀外慧中的女兒，竟然是我大學同系、小了將近半世紀的學妹，只是跟我一樣，都沒有從事實驗室工作。我退而求其次，轉行作育英才，她則在生物科技公司做NGS的軟體，以及試劑的開發和製成。

在南台灣主治骨折及運動傷害的醫師夫婿，聽說我手腕骨折沒有開刀，復元緩慢，他便說道：「在台灣一定會開刀，因為復元較快。」他特別教我幾招手腕復健動作，我徵詢他的意見，為了防止骨折，我每隔半年會注射一次骨密針，請教他有沒有副作用？他說：「打骨密針會使骨頭變硬，並不能保證摔跤不會骨折，重要的還是運動和食補。」他並建議我，每次回四樓公寓時，不要坐電梯，手扶欄杆緩步上樓，以增加肌力，真是一語驚醒夢中人。

茶餘飯後，意猶未盡，我們移師到他們下榻旅館的大廳，女兒和男友則相偕趁著黑色星期五 去購物，我們人手取用一杯旅館現成的咖啡，繼續閒聊。醫師展示手機上他們全家到日本、美、加、阿爾卑斯山滑雪或旅遊，還有他們夫婦單騎環島的照片，看得出來，眼前這位事業有成的醫師，是熱愛生活的愛家一族。

他還在Google找出他們診所大樓的照片，和自拍愛河畔高居二十八樓，占地一百七十多坪，可以俯瞰高雄全景的豪宅，並且熱情地邀我返台時小住。

問起他們的羅曼史，因為同在一家教學醫院工作，雙方父母在他們結婚時，各出資一半，給他們買了一個透天厝，為了給我的學生安全感，夫婿後來把原登記在兩人名下的這棟透天厝，換成她一個人的名字，房租由她掌管。

擔心他們有時差需要休息，三點多我便告辭打道回府，夫婦倆堅持步行相送。回家後，我打開學生從台灣帶來的兩盒精緻糕點，上面竟然還夾著個大紅包，寫著「感謝老師的教導，影響我一輩子」。

她的婚姻美滿，早有所聞，但我知道兩好換一好，記得她當年文靜害羞，為了配合愛運動的丈夫，滑雪、三鐵、單騎、馬拉松，登山等無役不與。用餐時，知道我骨折的手腕復元緩慢，學生細心地幫我夾菜、盛飯、舀湯。在旅館大廳，我的學生還先為我和她的夫婿找個靠墊入座。

她的女兒載他們回波士頓時，不巧碰到高速公路車禍，整整折騰了六個多小時，她沒為自己叫苦，只說：「真是辛苦兩個年輕人了。」如此體恤個性，怪不得先生和女兒都這麼愛戴她。

我曾經看過一本書，書上寫著：「婚姻，不僅是『找』一個合適的人，更是『做』一個合適的人。」確實是她的寫照。