我在加州居住了四十年，年滿七十歲的長者欲換新駕照 ，必須要先通過筆試。但筆試成績即使及格，如果曾有駕車違規的紀錄，則要增加路考的要求。

我在十一月二十日拿著加州車輛管理局（DMV ）的舊駕照即將到期通知單，親自前往報名參加筆試，若沒通過，可再考二次筆試。第一次抱著體驗一下的心情，想憑著開車三十多年的經驗考考看，結果各種道路標示題全答對，而有關各種道路的速度限制、道路轉彎、停止、讓路等總共二十五個選擇題錯了八題，並沒通過。車管局 仍然讓我繳了四十一元規費並做了視力測驗、按指纹，然後發給我可延長兩 個月的開車准許證。

在第一次筆試失敗後，向車管局索取了最新版的加州中、英文駕駛手冊，回家對照讀畢，二天後再前往進行選擇題筆試。這次的試題與第一次考題完全不一樣，二十五題最多只能錯五題，我又錯了八題，看來第三次考試得更加仔細研究，才能去應考了。否則再花四十一元、再給我筆試三次是小事，但老是答錯超過五題以上無法通過所造成的挫折感，以及怕以後失去駕照、無法減輕或分攤有殘障車牌的外子之負擔，才最令人擔心。

在感恩節周末，我將前二次的答錯題再研究，並記住正確答案，駕駛手冊上的圖解或我仍然不清楚的部分，與外子一起討論研究，終於大致明瞭。第三次去筆試總算通過，車管局發給我一張臨時駕照，並說二至四個星期後，將會收到正式駕照。興奮不已的我，在辦事員窗口前舉起雙手叫好，身後二、三排，正坐著等筆試結果的其他五、六位各族裔人士，也對我拍手説恭喜。

有朋友說，不需經過筆試，仍然可以再拿到新駕照，原來那是因為他們是在新冠疫情結束之前，車管局規定七十歲以上換照者不需參加筆試。最近另有朋友說：「不必本人去車管局做電腦或紙本筆試，只需上DMV網站報名E-Learning，繳費後可作無時間限制的測驗。」

我在十一月二十九日考試前和DMV確認過，當時辦事員説：「妳今天若沒有通過，可改用上網，用信用卡再繳費，測驗通過後會給一個Code，然後本人來DMV辦視力測驗並進行照相等步驟，即可拿到新的正式駕照。」

我沒有利用到這不需本人跑DMV應考的訊息，但外子及朋友説：「現場應考通過，仍是顯示對駕車知識的真正了解。」