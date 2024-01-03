踏入新大陸之前，從報章和人們的言談中，得到的印象是美國地大物博，人民生活富庶、戶戶有車，連倒垃圾的勞動階級也不例外，覺得不可思議。

到了美國後，才知汽車只是代步工具，沒有車簡直是寸步難移，生活上的不便自不待言，當時找工作，面談的問題之一就是「有駕照 嗎？」若回答「No」，立刻就被刷掉。我從小個性比較獨立，加上父親的教誨「人到無求品自高」深植心田，所以抵達美國半年後，就去考了駕照。四十多年來，拜夫妻兩人都能開車，解決了生活上的許多困難，也把孩子撫養成人。

膽大心細是我的原則，也從不「分秒必爭」，幾年後，又勇敢地開上高速公路，這是「打鐵趁熱、學藝趁早」的心態，幫助我克服了心理障礙，數十年來，僥倖沒碰到大風浪。

七十歲是一個轉折點，駕照到期，車管局 通知去考筆試，原因當然是銀髮族出車禍的比率較其他年齡層高，所以規定每五年要重考筆試，先決條件是五年之內，紀錄良好者才能只考筆試，不考路試。考筆試說難不難，說簡單也不簡單，幾乎所有銀髮族都視為畏途。

交一次費用可考三次，三次不過關，繳費再考，竟然有人交了三次費用仍過不了關。我在七十一歲、七十六歲，還有八十一歲，這十五年中，總共考了三次筆試，不知道是運氣好還是下得工夫多，每次考筆試都完全沒答錯通過。最近一次考筆試是在三年前，考官看到一個黃面孔的老太婆，居然一題都沒錯，竟向我豎起大拇指。

考筆試要如何順利過關呢？我的法寶是除了到車管局拿駕照須知手冊之外，還去書店 、報攤找世界日報印刷的工商黃頁電話簿。每年看到電話簿，不管用不用得到，我總會多拿幾本放在家裡，以便幫助需要的人。厚厚的黃頁電話簿中有許多資料，例如在美國生活重要資源指南、移民入籍、醫院學校警局資訊，以及中英醫療用語等等。

考駕照要找生活「交通」欄目，二○二三年的筆試計有一七五題（包括標誌二十六題），我的作法是把這十一頁剪下來，在正確答案上用黃筆塗上，然後將之夾進文件夾中每天溫習。

考試時，只要看到早已熟記腦海的答案就畫下去，再者，車管局的小冊子也要仔細看，因為每年都有新資料。還需要理解的是車管局令駕駛者考試的目的，是希望大家都能夠安全開車，所以如果碰到工商黃頁電話簿或手冊沒有出現的考題，就盡量憑自己的智商決定，哪個答案最安全就選哪一個；再者，平日如何開車，依開車的規矩作答，也萬無一失。

準備車管局筆試不能答錯三題以上，事前準備如果做足，多聽、多問，許多人都可以過關的，希望我的筆試經驗，能幫助需要的人克服難題，順利通過筆試。