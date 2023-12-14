好萊塢聖誕大遊行的獅龍齊舞，熱熱鬧鬧迎聖誕。（圖：作者盧威提供）

感恩節剛過，美國聖誕季即接踵而來。十一月二十六日晚上，我興沖沖駕車直奔洛杉磯好萊塢 ，觀看一年一度的聖誕大遊行。在奧斯卡頒獎聖地杜比劇院門前的好萊塢大道上，鋪上一層厚厚的紅地毯，大道兩旁架設兩排觀禮台，遊行司令台前布置了聖誕樹、聖誕花環、梅花鹿、雪橇、雪人、紅靴子、金色鈴鐺等，一片聖誕景象令人陶醉在「冰雪世界」的夢幻場景。

好萊塢聖誕大遊行歷史悠久，頗負盛名，今年已舉行第九十一屆了，是全美迎接新年最具影響力的遊行之一。由於遊行規模較大，從下午起好萊塢附近路段早已封路，我的車只得停留在距杜比劇院幾里之外。遊行現場人山人海，不少人戴著紅色聖誕帽盛裝出席，好一副聖誕趕集的樣子，把好萊塢大道擠得水泄不通。

一位好萊塢女歌星唱起了聖誕歌曲，歌聲嘹亮，直衝雲霄。我抬頭仰望天空，只見空中星光閃耀，美麗極了。聖誕老人坐著雪橇，背著一大袋聖誕禮物，在頭戴聖誕花環的高頭大馬牽引下，向我們頻頻招手而來，「Merry Christmas」，把現場歡慶氣氛一下子拉抬起來。

聖誕老人是孩子們夢寐以求的新年「吉祥老人」，老實說，我這個七十多歲的老頭，見了聖誕老人也難掩內心激動與歡樂之情，似乎這位「西方神話人物」在新的一年也能給我帶來好運與快樂。我運氣不錯，竟然還能與聖誕老人、大熊貓、美國士兵拍了一張聖誕合影。

三十多支聖誕遊行隊伍聲勢浩大，不同族裔遊行隊伍演繹各自最具特色的文化表演。八位戴著紅色聖誕帽的男女，舉著「南加州華人 社團聯合會」紅色橫幅走來。鑼鼓聲聲，兩條三十多米長的巨龍，在舞龍人揮舞下龍騰飛躍；三隻醒獅也隨之起舞，馬路兩旁觀眾欣喜若狂，我也跟著大家興奮起來。

華人旗袍隊員手持摺扇緩緩走來，絢麗多彩的中國旗袍，凸顯華裔女子美麗大方與自信，是遊行隊伍中亮麗的看點。身著白色服飾的華人女子腰鼓隊，敲打著較強節拍的紅色腰鼓，鼓聲鏗鏘有力，整支隊伍朝氣勃勃，這鼓聲讓我回憶起我的童年時代，也讓我似乎年輕了許多。

中華武術表演把中國功夫融入遊行中，劍、刀、槍的操練，讓不少老美讚嘆「中國功夫了得」。但此時此刻，我卻想到了香港影星成龍，他不正是靠「中國功夫」在好萊塢發跡的嗎？我為中華武術點讚、鼓掌。

「功夫熊貓」嬌憨可掬，人見人愛，牠在遊行隊伍中更顯活潑可愛，邊走邊與沿途觀眾招手互動，受到許多人歡迎。一批穿著中式唐裝的民樂演奏家，邊走邊演奏二胡、笛子、古琴等，優雅的「梁祝」樂音在好萊塢大道上空飄盪；此外，替父從軍的中國古代女英雄「花木蘭 」也在敞篷車上亮相，讓美國民眾看到真人版的「花木蘭」。

夜深了，好萊塢狂歡仍在繼續，這裡成了不夜城，我也沉醉在迎接聖誕節的歡樂之中。