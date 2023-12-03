我曾經在加州 橘郡（Orange County）社會局服務近三十年，經常在法庭上為保護受虐的婦女或兒童出庭。退休 後，接辦法庭案件及出庭作證都成為過去式了。

上個月我收到一個傳票 ，是一位律師代表三十多年前被控為性侵犯罪的案件，要我到法庭作證。我驚訝之餘，更是憤怒不已，這個律師怎麼會要我去作證三十多年前的案子？何況還要我開車兩個多小時才能到法院。我把傳票拿給小兒子看，和他商量對策，兒子年輕血氣方剛，拿起電話就去找律師理論。兒子告訴律師說：「我媽媽退休多年了，舊的案件完全沒有印象，叫老媽媽開車遠程去作證是一件徒勞無功的事。」

兒子請他們收回傳票，不要折騰老人家。沒想到兒子理直氣壯的態度，槓上了好辯的律師，結果是硬碰硬，律師一步也不讓，堅持要我遵從法律。他還表示，收到傳票而不出庭就是藐視法庭，等著被捕吧！本來我還以為有小兒子撐腰，可以躲過這個無聊的作證，看樣子要改變方法才行。

既然小兒子出面處理失敗，我就請懂法律的大兒子替我出聲，雖然大兒子學的是商業法律，但試試也好。大兒子向辯護律師據理力爭，告訴對方我退休十年了，早就不是社會局的督導，與當年的工作無關，請他們撤銷傳票，如果他們堅持要我出庭，那麼他們應該當天派車接送我。

大兒子以熟悉法律的方式和對方談判，但最後還是對方贏了，他們毫不為我的困境著想，堅持要我自己想辦法準時出庭。

兩個兒子鎩羽而歸，都被對方氣得直跳腳，他們賭氣地叫我不要屈服，到時候就是不出庭，看他們能把老太太怎麼樣？他們不知道事情的嚴重性，我可知道，如果我不出庭作證，屆時法官馬上就可以發出通緝令，把我逮捕到案，先把我關起來再說。我怎能受得了這種折騰，我天天在想，究竟該如何做，自己才能全身而退？

隨著出庭的日子愈來愈近，我終於想到一個方法，我要請那位發傳票的律師，以視訊的方式讓我出庭。由於先前兩個兒子硬碰硬去交涉都失敗，這回老將出馬要改變方式。我給律師打電話，電話接通後，我非常客氣地說，我很願意出庭，但是我很抱歉，因為我擔心出庭對他的案子沒有任何幫助。他說沒關係，他只需要我當場看一份我以前寫的調查報告，向法官證明那份報告是我寫的就行了。他說他不會刁難我，如果我記得任何細節就好，若是毫無記憶，也無所謂。

我很客氣地告訴他，如果只是要看文件，可否用電子郵件加上視訊？這樣可以省了我冒險開車出庭的麻煩。我並且一直感謝他的幫忙，他聽到我的語氣很客氣，這位本來凶巴巴的律師，態度也變得文明了；而後他馬上告訴我，要是我把手機號碼給他，他明天會把我的情況向法官報告，請法官同意讓我以視訊出庭。

他又說：「法官應該不會反對的。」我聽到後又向他一再道謝。第二天下午，律師打電話告訴我，法官已經同意我以視訊的方式出庭了。我再次向他道謝，之後就安心地等待出庭日了。

我把不必親自出庭的消息告訴兩個兒子，他們都鬆了一口氣，替我感到高興。他們問我怎麼辨到的？我笑著回答：「中國人說以柔克剛，老外說用蜂蜜比用醋更能引來蜜蜂。」