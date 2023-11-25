和阿嬤一起散步的鵝。（圖：王波斯提供）

快，快點！當白色的小動物穿過馬路時，阿嬤急忙跟上去，她頭上戴著遮陽帽，保護她免受日曬；她手裡有時會拿著兩個裝滿雜貨的購物袋。

即使有時家裡不需要食物，阿嬤還是喜歡去逛賣場，我想是因為「獅子城」超市讓她想起了台灣。賣場播放的亞洲流行歌曲、撲面而來的臭豆腐刺鼻味道，還有地板上擺放的彌勒佛雕像，都讓她懷念起她的童年。

阿嬤環顧四周，看著我們家附近新社區中心的建設，她想像著和朋友們在中心附近漫步的情景。她穿著羊毛衫和背心，在她身後，有兩隻白色動物跟著她，牠們是兩隻鵝，跟在阿嬤後面搖擺走著。

阿嬤是一名來自台灣的移民 ，在美國已經生活十六年了，她走得很快，眼睛盯著交通號誌的倒數計時；自從來到美國，她已經走過這條街道無數次，這些年讓阿嬤變得非常睿智機警。她背後有兩隻看起來很驕傲的鵝，牠們彷彿已經征服了世界，看遍了所有的風景。

這兩隻鵝是姊妹，只有四個月大，與七十四歲的阿嬤相比，牠們年紀還很小；儘管如此，在街邊眾多目光的注視下，牠們依然邁開自信的步伐。牠們和阿嬤在一起度過很多時光，經常看著阿嬤在菜園工作。但阿嬤也常常把牠們趕走，因為牠們會吃掉菜園裡的蔬菜 。

阿嬤身上的牛仔褲沾有一些泥土，她今天穿的上衣，因為在後院工作而變得皺巴巴、破爛不堪。鵝的美麗白色羽毛也弄髒了，阿嬤回家時會讓牠們到水池洗澡。

當走到人行道盡頭時，兩隻鵝嘎嘎叫個不停，牠們經常在鄰居家大聲叫囂，聲音可以傳到一英里外。阿嬤微笑了，她的牙齒可能不是最漂亮的，但這個微笑充滿了歡樂，她穿過馬路，兩隻小鵝緊緊跟在她後面。