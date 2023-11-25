趕在冬季來臨之前，九月底我們登上了去阿拉斯加的郵輪 。對西雅圖的居民來說特別方便，在市區的六十六號郵輪專用碼頭即可直接上船。從檢查證件、登記上船、報名參加船上各項活動，都可在網上進行，這樣大幅縮短了以往上千人排隊、逐一查證登船的時間。

我們的郵輪是一艘超過二十年的老船，所載的遊客不超過二千人，與近年來新建的大型郵輪相比，這算是個中小型郵輪了。郵輪總共有十二層，包括六個餐廳二個Buffet吧，其他有賭場、禮品店、照相館、劇場、圖書館、泳池以及咖啡吧等，除了沒有新穎的遊樂設施外，其他該有的設施都有了。一千九百多位遊客在這十天的航行中，不是在餐廳見面，就是在各層甲板上打照面。

大海還是那麼深不見底，晨曦下的天空光燦亮麗，夕陽在海面下沉時的暮色迷幻莫測。遠處高山上的冰川 ，在陽光下閃發出神祕光彩，阿拉斯加真是一方奇妙的世界。

每天用餐的時間一到，各處遊客湧向餐廳，大家有序地取盆選菜。食物的品種多樣而且豐富，冷熱都有各取所愛。遊客穿梭於餐桌間相視而笑，你謙我讓一派歡愉景象。

這是在疫情 後我們首次上船，比照四年前幾次乘坐郵輪的經驗來看，情況有了很大的變化。以前在各種媒體上常聽到，如今社會已進入了Ageing Society高齡化的時代，那時只是一個數據百分比的概念。

這次綜觀船上的遊客百態，確實可以感受到老齡化的勢態，遊客中百分之八十以上是屬於senior citizen的老年男女，而其中有相當一部分還是oversized的，體態豐腴、啤酒肚型的也不在少數。另外一個現象是，有不少的殘障人士遊客使用手動或電動輪椅，這在以前絕無僅有。現在船上鮮有中青年的情侶或小家庭全員的遊客，這和疫情前的情況大不相同。

這是我們第二次乘船遊阿拉斯加，與一九九九年我們第一次的阿拉斯加旅遊相比，有相當大的不同。那是我們第一次的郵輪旅行，根據當年上船指導手冊，要求帶上至少一套正裝並有不少細節指示。初次上船的種種新奇細節，至今尚未忘卻，登上舷梯前攝影師必先為你留影，航行中抵岸下船後又有攝影師在岸上恭候，為你留下到此一遊的影像。航行中有某日安排與船長見面，在大廳前遊客可要求與船長合影等等。

餐飲方面是按貴賓式的招待要求與擺式，早餐就有供應生鮮魚蝦等，晚餐可自選餐廳，點餐的品項多而精美。大家衣冠整齊正襟入座，侍者彬彬有禮一派隆重。記得最後一天的告別宴，當主菜端上時，侍者邊歌邊唱奉盆上桌，一時彩燈齊亮，歡樂的氣氛嗨到高潮。

再說自然景觀的變化更是令人痛惜，船駛入冰川灣國家公園（Glacier Bay）時，以前湛藍一片的冰山幾乎已蕩然無存了，海面上漂流著大大小小的冰塊，地球暖化的現實就呈現在眼前。拿出二十年前所拍攝的冰山照片，對比現今的景象，讓人揪心不已。

如今郵輪旅行已大大普及，郵輪愈造愈大，載客四、五千人的大船也不鮮見。郵輪公司間競爭激烈，遊客的選擇更多，船票的價格也更加大眾化，遊客上船的穿著不受限，短褲、棒球帽、拖鞋均可，都可無拘無束地在船上各處走動。

飲食方面是朝著快餐店模式發展，種類多樣豐富，漢堡、熱狗、薯條、冰淇淋採取全天候無限量供應，水果、飲料也有多種選擇，但想要品嘗海鮮壽司等美食，要到額外付費的餐廳。總之，遊船從貴賓化到平民化是一個明顯的趨勢。對老年公民而言，乘郵輪旅遊仍是一種既方便又實惠的選擇。