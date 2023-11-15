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外公沒有說謝謝

陳旭

日前女兒和女婿帶外孫女回來吃晚飯，飯後三歲多的外孫女在吃一串葡萄，我從她碗裡的那串葡萄中，摘了一顆放在嘴裡說：「好吃。」外孫女高興地又摘了一顆與我分享，我也沒客氣吃了那顆葡萄。

之後，外孫女蹦出一句英文：「Waigong didn't say thank you.（外公沒有說謝謝）」我尷尬之餘趕緊補了一句「Thank you！」女婿用中文對外孫女說：「妳要說，不用謝。」外孫女還是不習慣說中文，順口回了「You're welcome.」

外孫女很小就上美國的托兒所，我並不覺得托兒所或幼兒園有多重視智力開發，或要挑戰高深知識以及培養音樂天才，也不會讓小孩去鸚鵡學舌，死背硬記什麼經典；而他們更關注的是小孩的社交技能（social skills），學會與人相處、為人處世的日常規矩。

美國密西根州立大學家庭和兒童生態學副教授霍莉·布羅菲-赫伯（Holly Brophy-Herb）研究小組的研究證明，兒童三歲時的社交技能，可以預測未來的社交和學業表現。

在小孩啟蒙階段重視兒童早期社交和情感發展，日後這些兒童在認知、語言和社會情感方面的表現，都會優於其他三歲時的同齡人。中國人常說「三歲看大、七歲看老」，大概說的是同樣道理，這或許便是美國幼兒園更關注小孩社交技能發展的原因，因為對以後的成長有很大影響。

這讓我想到今年夏天我們家種的兩棵桃樹大豐收，桃子壓彎了樹枝，成熟的果實綴滿枝頭，我們已無法吃完，我太太周末就動員左鄰右舍的小孩來摘桃子。

年幼的小孩有大人陪同，我們也擺好穩固的梯子，提醒他們注意安全，還叮囑吃的時候要小心有的桃子裡面有蟲，吹噓那可證明是有機食品，我們沒用化學殺蟲劑。有個稍大的男孩摘完回家後大概還不夠過癮，一會兒自己提著籃子又跑來。

看著鄰居的小孩摘桃子時的興高采烈，我心中充滿幸福和滿足，算是一種甜蜜的享受。過去剪枝、澆水、施肥的一切勞動辛苦，此時都消失得無影無蹤，更增添了一份快樂。

之後，我們家信箱裡就多了幾張小朋友送來的謝卡，有買來的印刷卡片，也有自己製作的謝卡配上歪歪扭扭的圖畫，讓人感到很溫馨。

大到有美國重要的節日，例如感恩節，小到有鄰里間小朋友的謝卡，或是外孫女提示要說謝謝，這世界相互友愛、相互尊重，多一份分享、多一點感恩，每人如果多說一句「謝謝」，總是會更美好。

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