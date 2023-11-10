在職場幾十年，難免會遇到一些光怪陸離的事件，我經歷過一樁公司的買賣，過程實在不常見。有一家位於洛杉磯 的小型公司，被大公司看中了發展潛力買下來，小公司成為了大企業在洛杉磯的一個分公司。有了大公司的資金挹注以後，小公司雄心勃勃開始擴充規模，大舉招兵買馬、開發新產品，我是在那時加入了這家小公司。

公司的產品是零售業電腦系統，生意一度欣欣向榮、業務蒸蒸日上。可惜好景不長，主力產品的設計發現有瑕疵，高層經營不善，導致業務開始走下坡。總經理和銷售經理相繼辭職，許多員工也離去，公司剩下三十幾人，大家人心惶惶急著換工作，希望在沉船以前能夠趕快順利跳船。

有一天，總公司派人到公司來，對所有員工宣布要把公司賣掉，之所以沒有把公司關掉遣散員工，是因為和客戶簽有合約，負責客戶的維修和系統更新，如果關掉公司的話就是違約，尤其是客戶中還有政府單位，大公司禁不起商譽受損，總公司只能把我們賣掉，讓新的買主去承接維修服務，換句話說，總公司要把這個合約的責任轉嫁到買主身上。

總公司要求大家不要辭職跳槽去別的公司，如果我們肯一直待到公司成功賣掉，每人加發兩個月薪資作為獎金，總公司還要求每人上繳一份履歷表。

從那一天開始，大部分的員工都不用上班了，只有客服人員進公司負責接聽電話，客戶有問題時，我們就進公司去處理維修。每個星期一大家到公司聚一聚，中午一起吃個飯，默默地等著公司被賣掉，有事情時公司才會通知我們。

這種情況實在有點匪夷所思，我們不用上班卻照常領薪資，公司賣掉後我們還有獎金可領。洛杉磯的遊樂場很多，當時兒子三歲多，我和太太經常帶著兒子去各個遊樂場，玩得不亦樂乎。

這樣的日子過了六個月，這種上班方式真讓人哭笑不得。曾經有過三家公司來公司訪問，有訪客來時，總公司就會派人來，我們也儀容整齊全員到齊，公司整理得清潔有序，感覺我們就像是擺在櫥窗中的商品一般，等著客戶出價買下我們。第三家公司的造訪很特殊，拿著我們的履歷表，一個一個叫進辦公室，問了很多專業上的問題，有如招募新職員時的面試 一般嚴格。

一個星期後，公司宣布找到買主了，買主就是第三家公司，他們是同一個行業的三十人小型公司。因為最近拿到了一筆大生意，急著擴充編制招募人馬，買下我們公司以後，馬上就能增加三十幾名有專長和經驗的人才。難怪那時候到公司訪問時，會把我們叫進去，拿著履歷表，一路問清楚資歷和專長，他們要買的就是我們這些人才。

兩個星期後，總公司來的代表先發給每人一張支票 ，這是公司早先答應我們的獎金，接著新公司進駐，客戶維修服務轉移到新公司，我們結束了那六個月不上班的荒唐歲月。新公司有了一個全新開始，我們回復到正常上下班的生活作息，展開新的職場生涯。