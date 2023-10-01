二○○○年我以隊長的身分，在密西西比州 傑克森市組織了一個社會組男女混合排球隊，參加YMCA社會組男女混合排球錦標賽，比賽的規則是當球在一邊時，那一邊的女生必須至少擊球一次。

排球隊成員來自當地的中國人，其中包括大學教授、後博士留學生 、大學研究生，以及電子電話公司員工，身高從一百六十公分到一百九十公分都有，女子正選隊員包括有曾經在中國四川省青年隊隊員和學校校隊代表。

大家的排球基本動作非常扎實，每周六中午我們在當地教堂的球場苦練兩小時。為了參加YMCA比賽，我找了當地一家中國餐館錦州（Golden State）出資三百元幫我們註冊，我們穿上餐館的綠色制服幫他們做活動廣告。

在YMCA的資格賽中，我們憑著每周戰績確定決賽時的排名高低，雖然我們的基本動作很不錯，但是美國人的彈跳跟瞬間爆發力實在太強了，例如我做球只要差不多，他們可以在空中調整身體扣球。然而中國球員非要做球完美才能扣球，唯一的好處是我們說的中國話別的隊伍聽不懂，要快攻時我們就叫一聲快；打過七場資格賽後，在所有的八隊中，我們排名第六。

為了準備決賽，我特別觀察其他隊伍比賽過程，以了解他們的特性，做了筆記與研究應付對策。由於比賽程序不限制換人，但是限於同樣的位置與對調人員，因此我決定用車輪戰來消耗對方體力，在進入最後的五個隊伍後，我們每一場比賽要打五局才能贏得比賽。

經過一個月的奮戰，我們終於進入決賽爭奪冠軍。冠軍賽的對手是上一屆冠軍，他們信心十足，還準備了錄影設備，錄下比賽全程當成紀念。果然競爭激烈，我們輸了前面兩局後才贏回下面兩局，第五局眼看著我們以十四比七領先，就要贏得冠軍時，他們輪到發球的王牌連吃七球造成平手。還好在他們進攻殺球時，我奮不顧身救球成功爭取到發球權，再贏兩球後，我們終於得到二○○○年B組冠軍。

我們能夠取得冠軍最主要是因為知己知彼、百戰不殆，同時使用車輪戰術成功，大家同心協力，除了我是唯一從台灣來的學者，其餘都是來自中國，彼此合作無間最後才能奪冠。

可惜第二年由於很多電子電話公司倒閉，兩位身高一百九十公的好手搬到別州後，我們因為實力不足，無法晉升到A組而解散，但是兩岸合作爭取到的二○○○年排球冠軍，這件事在我們的腦海裡留下永恆回憶。