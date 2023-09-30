傍晚時分，有人敲門，他說：「來找曾大姊的。」外子腦中一頭霧水，趕忙把我從廚房叫出來。一看原來是己先生帶了他的太太一起來，己先生說：「謝謝妳的書，我太太看了兩遍，我也很喜歡書中的照片。我太太特地做了兩個串珠要送妳。」

我收下打開一看，一隻全身黃色串珠的小狗，在雙眼及鼻子上點綴了三粒黑眼珠，一粒紅嘴巴、四腳上的紅珠子像穿上紅鞋，加上紫耳朵，小巧又可愛；另一個是圓形中空的中國結串珠燈籠，喜氣又吉祥。想像一個八十多歲的阿嬤戴著老花眼鏡在燈下串珠子，令我好生佩服及感動，受此餽贈，全拜家園版刊登文章所賜的文字緣。

外子很好奇地問：「聽口音及稱呼應該不是從台灣來，怎麼認識的？」我神祕一笑回說：「是家園版刊『另類的蔬菜 』一文而攀上緣的。」

話說有一天，我正在前院澆花時，從人行道上走近一位上了年紀的男士向我打招呼，他說：「妳家種的朝鮮薊很漂亮，我以前從未見過這種蔬菜，看了報紙才知道。」

一聊才知道他姓己，來自蘇州也喜歡看書，於是我送了他一本拙作，是筆者在地方報紙及十多年前世界日報 家園版刊登的文章，由陳秋月女士（Julie Lim）贊助下結集出書的。義賣之款全數捐給長輩會，手上還剩幾本，把書贈給愛書人，分享人間溫情，才有意義。

「另類的蔬菜」一文刊登當日，有一位楊先生的朋友告訴他：「看到世界日報家園版朝鮮薊開花的照片，很新奇又漂亮，嘖嘖稱奇。文中的楊先生是不是就是你？」楊先生一聽趕緊去買一份報紙來看，又拍了照片傳line告訴我，他很高興自己給的小菜苗有了成果。

因緣際會，有些老朋友因讀了世界日報，又聯絡上了。前年還有認識的朋友看到了我在二○二○年九月二十七日刊出的「找對人」一文，打電話來問裝修工周先生的電話。某某人是不是妳妹妹？諸如這些久不聯絡的友人又牽出舊情的機緣，這是一段很奇特的情誼，由稿文而結緣，也是人生難得的巧遇，更因此我與楊先生結了很深厚的感情。

心喜家園版成了一座橋梁，在這個園地裡，大家藉此學到生活美食、交換心得，並探討可貴的親情、豐富人生，這就是寫文章及讀報紙的最大樂趣。