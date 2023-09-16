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回憶爸爸

利美

爸爸於八月二日早上，在高燒下離開了我們，享壽八十六歲，很遺憾我遠在他鄉，沒有在爸爸身邊照顧。爸爸的離去在我們預料之中，他和病魔抗爭兩年多了，先是腦中風，後來染上新冠疫情，最後又發現腫瘤

爸爸是一個很普通的人，從我記事起，我就記得爸爸會在過年過節時，為我們煮好多菜。有一年春節，他烹煮了十六道色香味俱全的豐盛佳餚，那還是一九七○、八○年代，大家的經濟條件都很普通，他可以把黃豆做成炸黃豆，很美味的一道下酒菜。

爸爸由於工作的關係，有時晚上會值班，可是只要他在家，就會為我們煮好吃的飯菜。當時的我，並不覺得這是多麼幸福的事，也從未感謝爸爸為我們的付出；如今想來，那時的我有多麼不懂事，有時我會挑剔爸爸的菜偏油膩，或者味道鹹了，那時爸爸每次都是無奈地嘆氣，現在想來真對不起爸爸。

爸爸的性格沉悶，在家裡不苟言笑，可能這是當爸爸的威嚴吧！小時候我做事慢慢悠悠，爸爸在旁邊總會說：「做事要俐落一點。」實際上他對我們的人生指導並不多，但是爸爸潛移默化教導我們做人的道理確實很多。

爸爸離開了我們，告別了這個世界，我由於工作的原因未能送行，不知道如何能彌補這樣的缺失。我只想用這篇短文紀念，慰藉在天上的爸爸。

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