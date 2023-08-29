二〇一七年，公司派我去支援一家客戶的商業專案，我是電腦工程師，去支援客戶服務的市場推廣人員薇亞，她的專長是工作流程和工藝製程，了解客戶複雜的產品製程，加以分析簡化。我把她寫出來的新流程全部電腦化，用電腦簡化製程控管，向管理階層提供正確即時的報表與數據。

我和薇亞不熟，僅是在工作上的合作，也沒有特別的互動，只是粗略了解她有兩個在讀書的小孩，先生無業在家。我們辦公室是用簡單的三夾板隔開來，有一天，我聽到隔壁的薇亞一直在小聲地抽噎啜泣的聲音。我走進她的辦公室，問她發生什麼事情？她滿臉淚痕，向我娓娓道來她的故事。

她的先生酗酒，還會家暴 動手打人，不去工作不說，平時還喜歡上網打一些付費的電遊，她的工資全被她先生拿走，家裡毫無存款。她去法院申請了對她先生的禁制令，帶著孩子搬出來，住到汽車旅館裡。

她現在身上毫無分文，已經向所有認識的親朋好友都借過錢了，汽車旅館房間一天要一百塊錢，她已經積欠三天的房租，連小孩的吃飯錢都沒有了，汽車旅館通知她，再不付錢，就要她們搬出去。

她說她已經走投無路了，不知道要怎麼辦，我告訴她，讓我想一想，看看有什麼辦法能夠幫上她的忙。我先回到我的辦公室，掏出皮夾，平時太太總會在我皮夾裡放一些現金，以備緊急狀況時使用。我看了一下，我有一張一百元和一張五十元的整鈔，總共有一百六十五元。我拿給薇亞，我說，「我只有這麼多錢，妳先拿去用吧。」她有如大海中抓到一葉浮萍一般，她說能先付旅館一點錢的話，旅館就不會趕她們出去。不停地謝謝我，拿起皮包就離開公司了。

我回到辦公室後，慢慢思考了一下，我從未遇到有人過著如此狼狽的人生，「同舟共渡五百年修」，既然是同事，在一起工作，也是緣分一場。俗話說：「救急不救窮」，我也只能幫助她救救急吧！我打了電話回家給太太，告訴太太關於薇亞的情形，請太太到離家不遠的銀行跑一趟，提領五百元的現金出來。

第二天我到公司上班，等到薇亞來了以後，拿出那五百塊錢交給她。她說這是她向我借的錢，以後一定會還給我，我說這是給她的禮物，不用還了，同事有難，我盡力幫忙。「千山萬水莫非情，古今中外都有愛」，這一天，在回家的路上，我的腦中浮現了星雲大師 的諄諄教誨：「說好話，做好事，存好心」，我想我今天有存好心，做好事吧。