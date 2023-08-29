我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加千名青少年購物中心打群架 還有人開槍？

起底北卡槍手／同分考上大學 齊太磊與弟曾是家鄉之光

美式教育大不同

艾利克

當初決定到美國念碩士班，不僅僅是為了拿到學位和體驗國外生活，還有很重要的一項，便是體驗美式與亞洲教育的不同。

以我念的MBA來說，同學來自各種不同的背景、國家、種族，來念MBA的原因也不同。有人是為了拿學位，有人是為了在美國找工作，還有的人是為了藉由這個學位轉換原本工作的領域；也有同學本身沒有商管背景，為了增進自己的技能與知識而選擇來進修。

我本身是從幼稚園到大學都接受典型台灣教育的人，沒念過任何雙語學校或是全英語教學的環境，剛到美國念書時，就被與台灣截然不同的教育方式給震懾。舉例來說，美國教授課堂上雖然會講解授課內容，但他們更重視所謂的課堂參與。課堂參與不只是出席課堂、乖乖坐在教室中，而是包含課堂發言，成績也有很大一部分來自這裡。

個案分析課堂上，學生們必須在上課前把十頁以上的個案分析報告讀完，課堂上，教授會不斷地拋出問題，學生必須主動舉手搶答發言才能獲得分數；如果沒讀報告的話，基本上很難參與討論，自然也拿不到該堂課的分數。

曾有一度對這種教學方式感到吃力，但教授也鼓勵我們，最重要的並不是問題回答的好壞，而是在發言中不斷思考。教授跟其他同學能藉由你回答的內容給予回饋，亦或是更深入提問，讓你更進一步思考；比起正確答案，思考的過程才是重點，沒有人會評價你的回答好與壞，而是針對你的回答給予建議和反饋。

相對美式教育，過往在台灣受教育的經驗，我們重視的是答案正確度，對於過程的思考較忽略；面臨升學考試時會花很多時間在補習班，學習應付考試的技巧和猜測考試可能出現的題目，把在考試中獲得分數變成學習的目標。

或許大部分來自亞洲國家的學生都很類似，課堂上勤於發言的同學，通常是美國本地或是其他歐洲國家的同學，在體驗美式教育的過程中，也見識到教育本質上的不同。

當初申請MBA面試的過程中，我們很常強調MBA這個學位能幫自己得到什麼，但MBA面試官更注重申請人的背景。這些背景能為班上、學校、其他同學貢獻什麼，而不是申請人單方面地從MBA獲得東西。例如，財務背景的同學可以給予其他同學財務分析的實務經驗；產品行銷出身的同學，能帶領同學思考如何包裝和銷售產品，每個人必須互助，而不是單方面的利己。

在與同學作小組專案時，大家的意見時常會不斷衝突與磨合，最終達到一個平衡點，溝通的技巧也在這樣的學習中不斷地培養，像是在公司的小組團隊一樣，只是少了最終決策的主管，每個人都必須把自己的意見用符合邏輯的方式表達出來，才能說服其他人。

對我來說，在這樣的教育中，獲得最多的不是寫報告的技巧或是書本上的知識，而是面對問題時如何有理性地思考和解決，還有與其他人溝通的能力，這些對我來說是一輩子受用的。

教育 面試 升學考試

上一則

收到軍人來信之後

下一則

孫女的第一個果園

延伸閱讀

雷蒙多訪中稱務實以對 中國專家分析關鍵在行動

雷蒙多訪中稱務實以對 中國專家分析關鍵在行動
男籃世界盃／美國若錯失金牌 巴克利：這樣反而很棒

男籃世界盃／美國若錯失金牌 巴克利：這樣反而很棒
美國華人建築公會41周年慶 400賓客共襄盛舉

美國華人建築公會41周年慶 400賓客共襄盛舉
威廉波特少棒賽 台灣輕取美國德州隊奪季軍

威廉波特少棒賽 台灣輕取美國德州隊奪季軍

熱門新聞

身著婚紗的吳玲瑤。（陳漢平．圖片提供）

千山萬水有妳同行——獻給玲瑤

2023-08-24 02:02
倩華∕圖

家有狗女初長成（上）

2023-08-26 02:02

平凡的幸福

2023-08-22 02:00

送禮

2023-08-26 02:08
達姆∕圖

懶人與植物

2023-08-25 02:02

不起眼的燒肉店

2023-08-23 02:01

超人氣

更多 >
教堂山北卡大槍案 傳1教職人員亡 警拘捕1中國留學生

教堂山北卡大槍案 傳1教職人員亡 警拘捕1中國留學生
累積大筆退休儲蓄 股神巴菲特教你簡單一招

累積大筆退休儲蓄 股神巴菲特教你簡單一招
搬進兄弟會宿舍才一周 20歲大學生走錯房子遭擊斃

搬進兄弟會宿舍才一周 20歲大學生走錯房子遭擊斃
南加千名青少年購物中心打群架 還有人開槍？

南加千名青少年購物中心打群架 還有人開槍？
教堂山北卡羅來納大學槍擊 死者傳為華裔副教授

教堂山北卡羅來納大學槍擊 死者傳為華裔副教授