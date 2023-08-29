當初決定到美國念碩士班，不僅僅是為了拿到學位和體驗國外生活，還有很重要的一項，便是體驗美式與亞洲教育 的不同。

以我念的MBA來說，同學來自各種不同的背景、國家、種族，來念MBA的原因也不同。有人是為了拿學位，有人是為了在美國找工作，還有的人是為了藉由這個學位轉換原本工作的領域；也有同學本身沒有商管背景，為了增進自己的技能與知識而選擇來進修。

我本身是從幼稚園到大學都接受典型台灣教育的人，沒念過任何雙語學校或是全英語教學的環境，剛到美國念書時，就被與台灣截然不同的教育方式給震懾。舉例來說，美國教授課堂上雖然會講解授課內容，但他們更重視所謂的課堂參與。課堂參與不只是出席課堂、乖乖坐在教室中，而是包含課堂發言，成績也有很大一部分來自這裡。

個案分析課堂上，學生們必須在上課前把十頁以上的個案分析報告讀完，課堂上，教授會不斷地拋出問題，學生必須主動舉手搶答發言才能獲得分數；如果沒讀報告的話，基本上很難參與討論，自然也拿不到該堂課的分數。

曾有一度對這種教學方式感到吃力，但教授也鼓勵我們，最重要的並不是問題回答的好壞，而是在發言中不斷思考。教授跟其他同學能藉由你回答的內容給予回饋，亦或是更深入提問，讓你更進一步思考；比起正確答案，思考的過程才是重點，沒有人會評價你的回答好與壞，而是針對你的回答給予建議和反饋。

相對美式教育，過往在台灣受教育的經驗，我們重視的是答案正確度，對於過程的思考較忽略；面臨升學考試 時會花很多時間在補習班，學習應付考試的技巧和猜測考試可能出現的題目，把在考試中獲得分數變成學習的目標。

或許大部分來自亞洲國家的學生都很類似，課堂上勤於發言的同學，通常是美國本地或是其他歐洲國家的同學，在體驗美式教育的過程中，也見識到教育本質上的不同。

當初申請MBA面試 的過程中，我們很常強調MBA這個學位能幫自己得到什麼，但MBA面試官更注重申請人的背景。這些背景能為班上、學校、其他同學貢獻什麼，而不是申請人單方面地從MBA獲得東西。例如，財務背景的同學可以給予其他同學財務分析的實務經驗；產品行銷出身的同學，能帶領同學思考如何包裝和銷售產品，每個人必須互助，而不是單方面的利己。

在與同學作小組專案時，大家的意見時常會不斷衝突與磨合，最終達到一個平衡點，溝通的技巧也在這樣的學習中不斷地培養，像是在公司的小組團隊一樣，只是少了最終決策的主管，每個人都必須把自己的意見用符合邏輯的方式表達出來，才能說服其他人。

對我來說，在這樣的教育中，獲得最多的不是寫報告的技巧或是書本上的知識，而是面對問題時如何有理性地思考和解決，還有與其他人溝通的能力，這些對我來說是一輩子受用的。