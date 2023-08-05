我有一位同學先生年紀大了，不久之前跌了一跤，緊急治療後，回家需要她全天候服侍，把同學累壞了。他們唯一的女兒在東岸成家立業，她想女兒不可能過來長期幫她，因此他們決定賣房，搬到女兒家附近，將來若有事，女兒也方便照應。

他們趁著目前南加州 火紅的房市，找了一個房地產經紀人，談好了價錢，放在市場上試水溫。經紀人說，現在中間價的房子很好賣，用不著特別去租些好看、新款式的家具擺設，只要整理乾淨、雜物丟掉，連室內重新粉刷都免了。沒想到上市第一個周末的開放參觀就收到五個買家出價，而且有兩位願意出比標價更高的錢，讓他們懷疑是不是低估了自己房子的價值。經紀人一再強調，是市場的需求使價格水漲船高，他們才高興地順利成交，不過房子賣得太快，他們還沒有時間丟東西就要搬家了。

同學本來想租一個拖車自己開車去東岸，馬上就被女兒否決，女兒說，他們年紀大了、反應慢，不同意他們開拖車上州 際高速公路；先生之後建議找搬家公司來包裝搬運。她找了一家美國有名的大搬家公司來估價，結果要美金八萬元。他們大吃一驚，因為他們家裡沒有特別貴重的家具，即使重新買也不必花到八萬元。於是他們做了一件非常勇敢的事，就是把家裡所有的東西都標了價，花了兩個禮拜在家舉行車庫大拍賣，桌子、椅子、床、冰箱、洗衣機、高爾夫球桿，全部跳樓價賣出，賣不掉的，他們捐給救世軍（Salvation Army）來拉走；最後，同學和先生像幾十年前剛到美國留學時一樣，一人帶兩個大皮箱，搭飛機去東部開始她們的新生活，她真的做到了斷捨離。

一九八四年，我的先生得到南加 州的航太公司以非常優厚的待遇把他挖角過來，聘請他的條件之中有免費替我們打包搬家，以及存放倉庫九十天；公司說，搬家公司事先會派人來評估。評估的人拿著尺，到處量，又打開每一個櫃子，看裡面有什麼東西，還到車庫、地下室和院子去量剪草機的高度等等。

評估後過了一個禮拜，搬家公司來了六、七個工人和一大批折疊厚紙箱，他們把每個房間的東西都用白紙包起來，放在紙箱子裡，上面標明臥室、廚房或書房、浴室、地下室、車庫等，但沒有詳細列出箱子裡有什麼，所以後來我們搬到新家以後，找鍋碗瓢盆就開了好幾個上面標著「廚房」的紙箱才找到。後來每個房間都堆滿了大紙箱，第三天早上，搬家貨車就來把所有的箱子裝在車裡，連我們的汽車也一併運走，我們只帶了隨身行李就搭飛機直奔金色加州，展開我們全家的新里程碑。四十年前別人替我們搬家，我們事前一點也不累，事後開箱累得半死。

曾經有報導說，有人雇用價錢特別便宜的搬家公司，結果發現是組合式的二手公司（同時搬很多人家），東西容易混淆、損壞很多，也沒有按照規定的日期抵達，甚至有一家人的東西被留在一個倉庫裡，要主人到處去追查才找到，也沒有賠償。所以若是要請人搬家，最好不要以便宜為主，還是要找知名的公司比較可靠。