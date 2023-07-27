對許多留學生 來說，選擇來美國留學，除了取得學位、增進語言能力、體驗異國文化跟增廣見聞之外，不少人是以畢業後留在美國工作為目標；因此求職對於還在學或是即將畢業的學生來說，是一大挑戰。

比起以前在台灣找工作，在美國找工作更重視社交（networking），許多學生在學時期會透過領英（LinkedIn）與校友聯繫，甚至更進一步約對方出來見面喝咖啡，除了了解職缺資訊之外，也建立相關的人際關係；即使現在沒有職缺，未來有空缺時對方或許會第一時間聯繫你。

除了聯繫校友之外，學校與教授也會不定期安排徵才活動與說明會，學生也會趁著空檔提交履歷與名片給講者或是徵才方，建立對方的印象；有時在徵才博覽會，徵才公司可能會收到不少學生的履歷，這時候為了能突顯不同，我會將名片釘在履歷上方，對方在看履歷時也比較能注意到。

在面試 的經驗中，美國公司不太重視求職者的家庭背景或是富有與否，他們更重視專業能力與人格特質是否與公司相符合，以作為錄取的依據；但台灣的公司很常問到家庭背景甚至是更細節的部分，或許也是文化上比較不同的地方。

除此之外，每次面試完離開之後，我回到家也會再發一封感謝信給對方，感謝對方抽空面試我，即使後來被拒絕，我也會向對方請教自己的不足之處，作為下次面試改進的方向，大部分公司也都會給予我具體的意見回饋。

另外，有沒有美國身分對不少公司來說，也同樣是個評斷標準，許多公司會在線上填寫資料時，就調查是否有美國身分或是綠卡，畢竟對公司來說，要雇用外國人的成本比較高，作業上也比較繁瑣，有美國身分很自然地是一大項優勢。

在求職競爭的過程中，除了要與英語更流利的當地人還有來自其他國家的優秀人才一同競爭之外，實力跟運氣也同等重要。在新冠疫情 爆發前，有來自名校的學生在畢業前就取得知名科技公司的錄取信，但隨著疫情日漸嚴重，科技公司便取消了原本拿到錄取信學生的錄取資格。

也有留學生為了能在美國工作，願意做一些低薪甚至是沒有薪水的工作，只為了取得留在美國的機會，這是個人生涯規畫的考量，但也顯現了美國這個國家的吸引力。

在亞洲國家，學生跟家長相當重視名校與否或是學校排名，但如果目標是留在美國當地工作，地點的影響就遠比名校與否來得重要，選擇學校排名較後但工作機會多的城市，比排名較前但地點偏僻的學校更容易找到工作留下來。

在美國，找工作對很多留學生來說是個既痛苦又充滿挫折的過程，但也只有挫折才能讓人成長，不論最後是否能夠成功地留下來，這些經驗都是成長的養分。