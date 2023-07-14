西雅圖郊外中學田徑賽場，發令槍響，一縷青煙騰起在百米起跑處，少年從第八道衝過我的面前，奪得小組第一；與其他選手衝刺時或痛苦或緊繃或猙獰的面孔不同，他臉上肌肉紋絲不動，頭髮也未被初夏的暖風吹散。他戴著耳機奔跑，這是我看了這麼多比賽後，第一次看到選手戴耳機比賽，也有人戴墨鏡，既引人注目、又拉風耍酷。少年拉下一邊耳機，和圍過來慶賀的隊友擊掌鼓勵。他比隊友矮了整整一顆頭，小孩似的興奮地圍著大哥們不停轉圈。

我把長鏡頭一拉到底，他充滿焦面的臉孔讓我吃驚，我橫看豎看覺得面孔有些怪異。思索了良久發現，他面孔大面積整過容、頭髮是假的，只有一個短短的耳朵，掛著頗似耳機的助聽器，在旁邊一同觀戰的妻，以醫生的眼光同意我的發現。

不知這孩子發生過什麼意外，想必是難言的不幸，但此時他充滿自信的眼神，從洋溢著激動的黑眼睛中橫掃賽場。

他的眼光一定掃到不遠處吉米的爸爸，他穿著短褲，袒露著他右膝蓋下的半截鋼腿。剛剛跑完百米的吉米是我兒子的同學，他父親三歲時患癌後截除了半截右腿，但他從不遮擋，還未入夏前，便像其他不怕冷的美國人，穿著短褲為傑米助威了。鋼腿爸爸低下頭，在跑過來的吉米頭上親了一下，拍拍吉米的臉，好像在說：「幹的好，飛奔吧，用你強壯的雙腿。」

看著吉米爸爸的半截鋼腿，我想起澳洲 人尼克胡哲（Nick Vujicic），他沒有雙腿，鋼腿於他而言是奢侈品，可望不可及。

定居加州 已入美籍的胡哲，出生時患「先天性四肢切斷症」，俗稱海豹肢症。僅有的兩個短小像海豹肢的腳，他稱之為「雞腿」。醫生將其中一個「雞腿」的腳趾做了分離手術後，他獲得了兩根腳趾，腳趾日後成了他的手、腳，幫他完成所有四肢的功能：操作電動輪椅、電腦、手機、打字等等。

胡哲奇特的外貌在學校招來了霸凌，他在壁櫥裡藏著一雙鞋，奢望上帝有朝一日賦予他一雙腳之後便可以用上。他八歲在浴缸裡嘗試過自殺，卻在上帝保佑下沒有成功；十九歲時，他向學校推銷自己的演講，被拒五十三次之後，獲得了一個五分鐘的演講機會。

從此他成為佈道家和勵志演講家，向全世界傳播他的精神、不屈和幽默；胡哲還曾主演短片，並獲獨立電影節最佳男主角獎；他著書暢銷，第一本暢銷書書名是:《無極限的生活：美好生活的啟示》。美好生活裡，他與日裔 太太養育了三個十分健康陽光的子女。

發令官的高音把我的思緒拉回賽場。我看見少年走向兩百米起跑線，在斜陽下擺出彈射的姿勢，吉米的爸爸對著從面前飛奔而過少年大叫：「加油，加油！」受感染的我也狂呼：「加油，飛起來！」

少年、吉米爸爸、胡哲，他們共有的特徵不是身殘，而是志堅，無需掩飾身殘的志堅，他們以令人仰望的步伐，穿行於常人的世界，留下一串腳印啟示常人：世界很美，屬於你，也屬於我。