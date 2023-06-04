初訪倫敦，看到地圖上的福爾摩斯博物館 就在我駐留的不遠處，心頭掠過一陣欣喜。上初中的時候，我讀完了全套四本「福爾摩斯探案集」，對福爾摩斯的思維、邏輯、觀察力驚嘆不已，不過當時做夢也想不到，有朝一日會來到文學英雄的故鄉朝聖，實地一睹書中的情景。

來到倫敦的第二天，我就匆匆趕到世界著名的地址：倫敦貝克街221B號。根據作者柯南道爾在書中的描述，這裡是超級偵探福爾摩斯在一八八一年至一九零四年間的住所，現在則是全世界第一個專注於虛構人物的博物館，也就是福爾摩斯博物館的所在地。福爾摩斯的房間得到了忠實的維護，提供給世界各地的遊客一窺偵探的生活 。

頗為意外的是，等在福爾摩斯博物館門口的遊客排到了幾十米遠，原來我不過是成千上萬的朝聖者之一。考慮到這天是周末，遊客眾多，我決定打道回府，下星期一再來。

彷彿冥冥之中早有安排似的，星期一正好是柯南道爾的生日。我一大早趕來，在博物館開門時成為第一批遊客。一位穿著古裝、知識淵博的導遊小姐，首先介紹福爾摩斯的客廳，因為書中曾描述他是如何從客廳的窗戶俯瞰外面的貝克街 ，並和助手華生 醫生在此交流。接著詳細介紹他的臥室，以及臥室牆上懸掛著的人物照片。

她引導著遊客穿過房間，沉浸在倫敦標誌性偵探的煤氣燈世界中，在小而溫馨的環境欣賞維多利亞時代家具和奇珍異寶，還有關於福爾摩斯、他的朋友和對手的物品。

遊客不僅可以遇見福爾摩斯的年輕僕人、罪犯頭目等書中的角色，還能看到書中的故事情節， 比如戴著黑面紗的貴族小姐報復勒索者。

導遊的解說清晰流暢，白皙稚嫩的臉龐讓人誤以為只有十三歲，可是她告訴遊客：「我已經十九歲了。」 不禁令我想起自己當初讀福爾摩斯的時候，也是正值好奇心和求知欲旺盛的青春年華。

一晃多少年過去了，那些有關福爾摩斯探案故事的記憶已經模糊，只有他嚴肅的外表、個性及不同尋常理智而科學的思考方式，深深地烙印在記憶裡。

雖然科學未必能解決所有的問題，但是理性而科學的思維，卻是改善世界和生活必不可少的途徑。

千里迢迢來參觀福爾摩斯博物館，我不僅向福爾摩斯先生致敬，向作者柯南道爾致敬，也向從前年少的時光致敬。