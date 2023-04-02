《勸學》古詩裡的名句：「書中自有黃金屋，書中自有顏如玉。」走過半生的我想說：古人誠不我欺。

我的童年很孤單，雖然有兄姊，但並不住同一城市。外公、外婆怕我跟同齡孩子打鬧會有危險，所以很少讓我出去，我的幼年是聽外公拉二胡、看他寫毛筆字中度過。

等到讀書年紀，外公、外婆帶著我到父母所在的城市，但沒有住在一起，而是在城郊邊緣的農村租了一間房子。方言不同，還有住處和學校間遙遠的距離，都讓我在同學中很孤僻。顛簸流離下，外公留藏的幾本書我早已讀完，閒暇的時光我就跑去城邊的圖書攤，幾分錢一本的各式圖書豐富著我枯燥單調的生活。那些連環畫藝術性並不高，但卻把我抽離現實世界，我在那些連環畫中找了寧靜和溫暖。

小學四年級的時候，我們終於搬回城裡居住，漫長炎熱的暑假，我幾乎天天去小城的圖書館，那裡的藏書現在看來並不豐富，但對於十歲的我而言，那是一座寶庫。閱讀之後，我彷彿是攀上了雲梯，天空變得廣闊深遠。四大名著、中外文學還有我酷愛的推理小說 也是那時開始近距離的接觸。我愛閱讀，但是涉及面狹小，閱讀是我打發時間的方式，我從沒有想過這對我的一生會產生影響。

我也開始提筆，嘗試開始寫一些文章，得到好幾位語文老師的讚許。高中時寫過一短篇小說，收到的是退稿，我非常沮喪，母親說：「閉門造車怎麼可能會有成績？」我深受打擊，彷彿只有閱讀沒有壓力。閱讀給我帶來喜悅和痛快，青春的悸動也因此豐富多彩。

我一直認為，當年毅然決然離開家鄉舒適熟悉的環境一路南奔，就是因為閱讀讓我有了更多的遐想和期盼；但隨之而來的生活艱辛奔波，讓我的閱讀變了方向，多是專業書籍，風花雪月越來越遙遠。

移民後日子行雲流水飛逝，終於穩定後，孩子也開始上學，我忽然感覺人生迷失了方向。為了重新找回自己，我又開始閱讀幼時的喜好，還嘗試舞文弄墨。很幸運，我想是因為閱讀的積累，不是有話說：「讀書破萬卷，下筆如有神」嗎？我的文字引起一些共鳴，尤其是開博客期間，到後來出書，我和很多讀者成了生活中的朋友。我頓悟：矢志不渝陪伴的朋友是閱讀，它讓我的夢想生 出來翅膀，飛翔在我喜歡的天空。

新冠疫情 席捲美國三年期間，我不敢讓孩子坐校車，接孩子放學的等待煎熬曾經讓我苦惱不已；後來我隨車帶一些書籍，那些片段的閱讀讓我平靜和逐漸沉澱自己，猶如雨後的清新和自在。

「書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟」，這句古詩也明確地表達了閱讀也是勤苦的，但回報是巨大的，這世間幾乎所有都是曲線，高峰之後便是滑落，彷彿只有閱讀是累積的，只要堅持，山峰只會越堆越高，境界會越來越廣。