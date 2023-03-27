幾個朋友趁著春日暖和，開車來到離唐人街三十英里的郊外公園，公園長滿了時令鮮花，一陣陣花香撲面而來，在公園呼吸新鮮空氣，沉醉花香中。

幾個華裔 孩子拿起小籠子，在鮮花叢中快樂穿行。老朋友丁先生原來在唐人街開花店，認識他的人都說，他每天與鮮花相伴，看去年輕了很多。他開心說：「人世間，上到皇帝下至平民百姓，有誰敢說不愛鮮花？」他對著幾個華裔孩子揚揚手說：「孩子們，撲蜜蜂嗎？」幾個孩子站定了，高聲說：「我們在唐人街中文學校上課，聽老師說蜜蜂象徵勤勞奉獻，我們看蜜蜂在花叢中採蜜。」

丁先生笑瞇瞇說：「蜜蜂象徵勤勞奉獻，說得好哇。」 他張望花海，深有體悟地說，「人一世物一世，回望幾眼過了幾十年，終於找到了很大樂趣。」

我說：「看花觸景生情，離不開花店鮮花吧？」 丁先生開懷地說：「初到國外，不知找什麼工作合適，念著在小城市園林處工作過，懂得愛花養花，所以開花店賣鮮花。」他看看風中綻放的鮮花說，「年紀大了，將花店交給二女兒、二女婿管理，年輕人比我更懂花。」

我說：「聽你說過，小兒子在紐約？」丁先生搓搓雙手說：「小兒子的孩子尚小，我想過去紐約幫忙，就是房子太小，需要我睡客廳。」他調侃地說， 「並不是我嫌棄，老實說，我開店賣花多年，如果睡醒只見客廳天花板，豈不是心煩意亂？」

時間一晃，已過半個月，途經丁先生門前，見他理弄門前花草。他說：「今天二女兒、二女婿交給我任務。」我沒多想說：「準備協助開連鎖花店？」他笑著說：「他們要我教兩個子女學中文、學書法，他們思路清晰、眼光長遠。」我一字一頓說：「重擔在肩，勤勞奉獻。」我注視停在鮮花上的一隻蜜蜂，樂樂地說，「你是外公，向蜜蜂學習吧。」

丁先生臉上堆滿喜悅說：「終日釀蜜身心勞，甜蜜人間世人效。」他嫌不過癮似的繼續念道，「採得百花成蜜後，為誰辛苦為誰甜？」唱罷，丁先生快意無限地說：「我準備將蜜蜂用作微信 頭像。」我脫口而出：「用蜜蜂用作微信頭像不錯。」我又支持地說，「力爭多拍一些蜜蜂圖片。」

丁先生點點頭說：「幾天前我在唐人街遇見一位年輕人，他是新移民，拍攝技術出色。」 他充滿期待地說，「人家勞動，我必須支付工錢，請他替我拍一系列蜜蜂圖片。以後，不光我用蜜蜂作微信頭像，認識的華僑華人 父老如果鍾意，我可以發送蜜蜂圖片讓他們挑選。」

過幾天，一位朋友與我微信語音說：「丁先生發給我的蜜蜂圖片很好看，我用作了微信頭像。」我樂呵呵說：「用蜜蜂作微信頭像，那是勤勞與奉獻的象徵！」