我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賓州巧克力工廠大爆炸 1建築物遭摧毀、2死9失蹤

北加奧克蘭華埠8間店鋪 22分鐘內被洗劫

紐曼夫婦

木愉

歐陽的遺孀佩蒂建議幾個人到中餐館去慶祝新年，後來我提議到我家來慶祝；我的烹調還是可以拿出手的，在朋友圈裡廣獲讚譽，於是大家都到我家來了。

來客中有我的球友努克，他在大學任教，是鋼琴和爵士樂教授；另外一對夫婦是紐曼及其夫人，他夫人是華裔，不過只能說一點粵語。他父親是中國百貨商店之父馬應彪，在他之前，中國的商店賣東西都習慣喊到天、還到地，而且也不上架，都亂堆亂放；他設置了貨台和貨架，並且明碼標價，至此，具有現代市場精神的百貨商店才在中國誕生；他的百貨商店還開創了招收女店員新風，他的妻子就是第一個女店員。

再來說紐曼。紐曼跟著名的好萊塢明星Paul Newman同名同姓，他出生時，因為父親實在太喜歡那個明星，就取了跟那個演員同樣的名字Paul，恰巧他又跟那個演員同姓，於是有了一個跟那個演員一模一樣的姓名。

紐曼夫婦都是搞語言學的，精通非洲好幾種方言。他讀研究生的時候，一次考試，考卷就一個題，只有一個詞Why (為什麼)？學生們看了都是一頭霧水，不知從何下手，於是下筆千言，只求能搔到教授的一點癢，觸及到答案的一星半點；唯有一個學哲學的學生，坐在那裡紋絲不動，緊閉雙眼，進入冥想狀態，直到考試時間快要結束的時候，他才在考卷上寫下了兩個詞Why not (不為什麼)。結果這個學生得了最高分。

學哲學的究竟不一樣，不會被紛繁的表象所迷惑，能排除各種雜音、排除各種可能，能穿透厚重迷霧，直擊問題的最深處，找到最可能的解決方案。

我考研究生的時候，筆試通過了，進入面試環節。到了考場裡，導師拿出《哲學筆記》，翻開一頁，要我讀兩段，然後要我用兩句話總結。我讀了之後，不得要領，有點心慌，詞不達意概括了一下，總歸沒有信心。離開考場，心裡七上八下，想這研究生怕多半是一風吹了；後來我還是收到錄取通知書，自然有點僥倖的感覺。如現象學家胡塞爾論述的那樣，看事物時，把預想設定的想法都用括號懸置起來，還是不容易的。

紐曼該有八十多了，席間跟努克聊起音樂，即興輕聲清唱了兩句，居然還有些餘音繞梁的韻味。他會找努克單獨教鋼琴課，但不頻繁，也不定期，大約是為了授課後慢慢咀嚼消化吧。這樣的修練不急不躁，徐徐而動，不也是人生的一種高境界嗎？

爵士樂 華裔 面試

上一則

一場冰風暴的領悟

下一則

解開歷史的懸疑

延伸閱讀

獲頒紐曼華語文學獎 張貴興盼國際文壇更注意台灣

獲頒紐曼華語文學獎 張貴興盼國際文壇更注意台灣
南卡名律師謀殺妻兒 梅道被判2個終身監禁

南卡名律師謀殺妻兒 梅道被判2個終身監禁
公校普設性平廁所 最快2025上路

公校普設性平廁所 最快2025上路
槍殺妻兒 南卡名律師梅道被判終身監禁 仍堅稱清白

槍殺妻兒 南卡名律師梅道被判終身監禁 仍堅稱清白

熱門新聞

清高宗（乾隆）皇帝。圖：pixabay

中國皇帝為「高風險行業」 學者盤點逾90人非正常死亡

2023-03-24 13:54

那一刻我熱淚盈眶

2023-03-19 02:00

新加坡之旅

2023-03-20 02:00

不敢看

2023-03-22 02:00

保持距離

2023-03-19 02:01
溥儀曾配戴之百達翡麗型號96 Quantieme Lune及其筆記。(圖：富藝斯提供)

溥儀戴過的百達翡麗腕表 末代皇帝珍藏將在香港拍賣

2023-03-16 01:53

超人氣

更多 >
好市多資深員工推薦：可快速搞定晚餐的10種食品

好市多資深員工推薦：可快速搞定晚餐的10種食品
害美國人吃太多鈉、糖和飽和脂肪的禍首…竟然是它

害美國人吃太多鈉、糖和飽和脂肪的禍首…竟然是它
蘋果CEO庫克現身北京三里屯 看到小米手機有這反應

蘋果CEO庫克現身北京三里屯 看到小米手機有這反應
美記者獲准參訪台積電 讚半導體技術達神境界

美記者獲准參訪台積電 讚半導體技術達神境界
起飛不久機長胃痛「急需就醫」 2乘客神救援度難關 身分曝光

起飛不久機長胃痛「急需就醫」 2乘客神救援度難關 身分曝光