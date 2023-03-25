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電腦與生活

凌晞

兒子來機場接機，見面第一句話就開玩笑地說，應該去買一張樂透，因為我們遇到百年難得一見的突發事件：聯邦航空管理局的電腦故障，國內所有航班停飛四小時，這在美國航空史上，除九一一事件外，從未發生過。

一月十一日清晨出發去機場，搭乘七點的班機。不知為什麼，那天機場安檢大排長龍，經過一番折騰，終於通過安檢，於預定登機時間前五分鐘抵達登機門。

原以為乘客已經開始排隊登機，沒想到大家仍然靜坐候機室，等待航空公司櫃台服務人員的通報。不久，櫃台宣布班機延遲到七點半，因為聯邦航空管理局下令，所有美國國內班機暫停起降，但沒有說明什麼原因。瞬間，候機室的乘客開始騷動，大家交頭接耳問怎麼回事？此時有人上網查詢，新聞媒體報導說，因為聯邦航空管理局的電腦系統故障，影響飛行安全，下令國內所有班機暫時停飛。大家似乎鬆了一口氣，不是恐怖分子造成的，一切都好辦。

稍後，櫃台麥克風又響起，要等到八點半，聯邦航空管理局的禁令取消之後才能起飛。大家的心情似乎平靜下來，這時航空公司也提供一些免費的飲水及點心，安撫乘客。

問題來了，對於需要轉機的乘客，顯然因為班機誤點，將趕不上下一班飛機，於是櫃台前立刻又出現一條長龍，詢問如何改班機時刻或是改變行程，甚至取消現行班機。有人為工作、有人為度假、有人急著看親人……。最後航空公司宣布，因為所有國內班機都延誤，所以大家仍然可以趕得上原定的下一班飛機，航空公司會自動為所有乘客安排，不需要排隊詢問，這才給大家吃了定心丸，憂慮的騷動稍微緩和下來。

八點半到了，沒有任何令人振奮的消息，大家默默滑手機；終於等到九點三十分，聯邦禁飛的命令解除，各航空公司都恢復正常運作，開始登機，結束了一場混亂的局面。我到達目的地的時間，比原定行程晚了四個多小時。

可以想像的事是，如果這次聯邦航空管理局的電腦未能即時修復，將有多少人的工作生活受到影響？電腦帶給人們方便、安全、快速、精確、效率，但是太依靠電腦，也可能造成更大更多的問題。電腦影響人們的生活，是不可否認的事實，小至兒童的玩具，大至國家的安全，都與電腦息息相關；要能利用電腦的優勢，卻又不會受電腦的控制或影響，是今日科技的一大挑戰。

最近ChatGPT成為新聞的焦點、群組裡的熱門話題，更是許多尖端科技公司爭相競逐的目標；因為它可能帶來另一波「工業革命」，更深層次的影響，乃是許多人類的工作崗位將被人工智慧操作的機器人取代。未來的世界會是什麼樣的生活，讓我們拭目以待。

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